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Школа реально убивает детей

11 Ноября 2017, 12:30 | В мире

Обнаружена прямая взаимосвязь между успеваемостью и риском суицида

Плохая школьная успеваемость может иметь самые печальные последствия. Ученые из Каролинского института (Швеция) выяснили, что молодые люди с низкими оценками подвергаются более высокому риску психических расстройств и чаще пытаются покончить с собой. Тенденция сохраняется даже после окончания школы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В исследовании были проанализированы данные более 26 тысяч человек в возрасте от 16 до 46 лет. «Мы обнаружили, что чем ниже оценки в школе, тем выше риск попыток самоубийства», — говорит один из авторов исследования Альма Сорберг-Уоллин (Alma Sörberg Wallin). Если сравнить отличников и учеников с худшей успеваемостью, у последний риск суицида был в пять раз выше. Тенденция оказалась равнозначна как для мужчин, так и для женщин.

Психологи предполагают, что в основе этой взаимосвязи может лежать психологический дискомфорт из-за более низкого уровня жизни и ограниченных возможностей в карьерном росте. По другой версии, низкие оценки могут указывать на другие личностные проблемы, такие как импульсивность и расстройство поведения. Ранее считалось, что подтолкнуть человека к самоубийству может низкий уровень интеллекта. Однако ученые обнаружили, что низкий уровень IQ практически не влияет на вероятность суицида. Напротив, в некоторых случаях более высокий IQ у женщин коррелирует с несколько более высоким риском попытки самоубийства.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: успеваемость  iq  школьник  школа  ученые  здоровье  поведение  сумоубийство  суицид  институт 






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