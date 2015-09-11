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Выяснилось, что трезвенники умирают раньше алкоголиков

11 Сентября 2015, 18:27 | В мире

Сотрудники Техасского университета в Остине под руководством психолога Карла Холагана установили, что полный отказ от спиртного опаснее алкоголизма, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на иноСМИ. Ученые 20 лет наблюдали за 1 800 американцами в возрасте от 55 до 65 лет. Участников эксперимента разделили на три группы: алкоголики, умеренно пьющие и трезвенники.

Как оказалось, люди, полностью отказавшиеся от алкоголя, умирают раньше других. В среднем 69% из них не доживают до 65 лет. Среди алкоголиков таких набралось 60%, а среди умеренно пьющих - всего 41%. И это несмотря на то, что употребление алкоголя, очевидно, повышает риск развития болезней и несчастных случаев.

Причем совершенно неважно, сколько человек занимается спортом, гуляет на свежем воздухе и как питается.

Но самое опасное, по мнению ученых, - внезапный отказ от алкоголя. Если любитель выпить резко бросит, вероятно, он присоединится к праотцам гораздо раньше, чем мог бы, продолжая злоупотреблять спиртным.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ученые  исследования  алкоголизм 



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Комментарии

  • Nim12:12, 12.09.2015#

    Заказное "исследование"? Видно алкоголь в Америке стал плохо продаваться. . .

  • Местный12:14, 12.09.2015#

    Как обнадежили!Значит, будем жить долго. )))

  • Валерий12:22, 12.09.2015#

    Придется бухать понемногу.

  • Глеб13:19, 12.09.2015#

    Все верно 100 % . У меня родственник пьет больше 25 лет . Месяц пьет месяц отходит и так постоянно. Померяли сейчас давление 130 на 80 как у младенца, когда пьянствует спит на снегу всю ночь или на голом асфальте, нормальный человек подхватил бы воспаление легких или еще хуже, а этому все сходит.

  • Глеб13:19, 12.09.2015#

    Все верно 100 % . У меня родственник пьет больше 25 лет . Месяц пьет месяц отходит и так постоянно. Померяли сейчас давление 130 на 80 как у младенца, когда пьянствует спит на снегу всю ночь или на голом асфальте, нормальный человек подхватил бы воспаление легких или еще хуже, а этому все сходит.

  • Глеб13:19, 12.09.2015#

    Все верно 100 % . У меня родственник пьет больше 25 лет . Месяц пьет месяц отходит и так постоянно. Померяли сейчас давление 130 на 80 как у младенца, когда пьянствует спит на снегу всю ночь или на голом асфальте, нормальный человек подхватил бы воспаление легких или еще хуже, а этому все сходит.

  • ммм13:30, 12.09.2015#

    хорошая пропаганда спиртного людям бросим зож и начнем пить и дольше проживем

  • Олеж15:58, 12.09.2015#

    Все болезни от нервов. . . (()))) один только сифилис от любви !!!! Алкоголь хоть и наносит вред организму но продукты которые мы едим просто гробит наше здоровье. . . . . все овощи с химикатами . . . мясо мертвое или нашпигованное стимуляторами . . . . в каждом автобусе на смывах аплочка КОХО - туберкулез. . . . в каждом 10 менингококк. . . . трезвинники чаще разбиваються в ДТП. . . . Плохое настроение - депрессия убивает организм быстрее чем 250 грамм водки

  • Dimon18:07, 16.09.2015#

    Я абсолютно с этим согласен !!! Если умеренно пить, но нервы держать в порядке - к праотцам отправишься не скоро, но если постоянно находиться в нервном напряжении, да ещё и попивать, то тут место ЦУГУНДЕРУ !

  • Леонид11:25, 23.10.2015#

    Бред полнейший

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