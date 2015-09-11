Выяснилось, что трезвенники умирают раньше алкоголиков

Сотрудники Техасского университета в Остине под руководством психолога Карла Холагана установили, что полный отказ от спиртного опаснее алкоголизма, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на иноСМИ. Ученые 20 лет наблюдали за 1 800 американцами в возрасте от 55 до 65 лет. Участников эксперимента разделили на три группы: алкоголики, умеренно пьющие и трезвенники.

Как оказалось, люди, полностью отказавшиеся от алкоголя, умирают раньше других. В среднем 69% из них не доживают до 65 лет. Среди алкоголиков таких набралось 60%, а среди умеренно пьющих - всего 41%. И это несмотря на то, что употребление алкоголя, очевидно, повышает риск развития болезней и несчастных случаев.

Причем совершенно неважно, сколько человек занимается спортом, гуляет на свежем воздухе и как питается.

Но самое опасное, по мнению ученых, - внезапный отказ от алкоголя. Если любитель выпить резко бросит, вероятно, он присоединится к праотцам гораздо раньше, чем мог бы, продолжая злоупотреблять спиртным.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.