Мужья образованных жен живут дольше

Шотландские ученые установили, что интеллект женщины оказывает непосредственное влияние на здоровье ее супруга. Счастливо и долго живут те мужчины, которые выбирают себе в жены образованных женщин. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

В серии экспериментов участвовали близнецы, вступившие в семейную жизнь примерно в одном возрасте. Оказалось, что у мужчин, женатых на умных представительницах прекрасного пола, заметно уменьшался риск развития слабоумия и возникновения болезни Альцгеймера.

В таких парах, поясняют ученые, свободное время по большей части отводится интеллектуальным играм. Вследствие этого, мужчинам из подобных семей не грозит отмирание клеток мозга.

Периодические тренировки нейронов дают возможность мозгу оставаться в тонусе в течение долгого времени. В итоге мозг стареет намного медленнее. Таким образом, мужчины, выбравшие в спутницы умных женщин, живут дольше.