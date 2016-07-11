Ученые обнаружили ген одиночества

Исследователи из Пекинского университета заявили, что им удалось выделить ген, влияющий на ... одиночество. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

Сообщается, что для подобных выводов им дал анализ образцов ДНК 600 китайских студентов, которые также прошли анонимное анкетирование. В ходе исследования изучался ген 5-HTA1, который имеет несколько различных аллелей.

В результате оказалось, что аллель G способствует потенциальному одиночеству своего носителя на 20% сильнее, чем другая версия гена – аллель С.

Причина оказалась в регулировании выработки серотонина – вещества, которое участвует в формирование приподнятого настроения, а также положительных эмоций в целом. У тех, кто обладает аллелем G гена 5-HTA1, его выработка снижена, что делает людей менее склонным к установлению контактов и заставляет их сильнее переживать разрыв межличностных связей.

Таким людям сложнее сближаться с другими людьми, говорят эксперты, также они с большей вероятностью будут иметь невротические расстройства и страдать от депрессии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.