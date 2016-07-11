Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ученые обнаружили ген одиночества
Исследователи из Пекинского университета заявили, что им удалось выделить ген, влияющий на ... одиночество. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.
Сообщается, что для подобных выводов им дал анализ образцов ДНК 600 китайских студентов, которые также прошли анонимное анкетирование. В ходе исследования изучался ген 5-HTA1, который имеет несколько различных аллелей.
В результате оказалось, что аллель G способствует потенциальному одиночеству своего носителя на 20% сильнее, чем другая версия гена – аллель С.
Причина оказалась в регулировании выработки серотонина – вещества, которое участвует в формирование приподнятого настроения, а также положительных эмоций в целом. У тех, кто обладает аллелем G гена 5-HTA1, его выработка снижена, что делает людей менее склонным к установлению контактов и заставляет их сильнее переживать разрыв межличностных связей.
Таким людям сложнее сближаться с другими людьми, говорят эксперты, также они с большей вероятностью будут иметь невротические расстройства и страдать от депрессии.
Новости тематики
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
- Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь
- Брак может защитить от депрессии, но не всех
Новости раздела
- Ученые: отпуска практически бессмысленны
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
- Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой
How would you like to learn the best trading system there is? Become successful in your trades by learning the perfect method in trading google Superior Trading System.