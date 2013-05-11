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Онищенко просит воздержаться от поездок в Китай из-за гриппа H7N9

11 Мая 2013, 13:35 | В мире

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко пока не видит оснований вводить запрет на поездки в Китай, где распространяется опасный вирус гриппа H7N9, но рекомендует по возможности от них воздержаться.

По его словам, в Китае зарегистрировано более 130 случаев этого гриппа, из них 26 летальных, пишет РИА "Новости".

"Сейчас нет необходимости запрещать, но, пожалуйста, если есть возможность воздержаться, не поезжайте туда. Если очень нужно поехать, будьте осторожны. Не покупайте мясо (птицы) в ненадежных местах, а лучше вообще от него отказаться, не испытывайте судьбу", — сказал Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".


 
Автор: РИА "Новости"
Теги: грипп  Онищенко 






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