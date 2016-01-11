Японцы создают смартфон, определяющий рак

Японские ученые рассказали о том, что прямо сейчас они работают над созданием смартфона, с помощью которого они смогут определить наличие рака у человека исключительно с его помощью. Как сообщает газета «Золотой Рог», уникальное изобретение планируют презентовать уже через несколько месяцев.

Японские ученые уверены, что смартфон, с помощью которого можно будет определить наличие рака у человека только при помощи дыхания – это новое слово в мире современной науки и техники, отмечает сайт www.piterburger.ru. Стоит отметить, что именно такое изобретение сможет стать одним из самых главных в сфере развития методов борьбы с раком на разных уровнях развития заболевания.

Согласно анонсу, на смартфоне будет установлен специальный датчик. Человек будет дышать на него, и через определенное время сможет узнать, есть ли у него рак, а также есть ли у него какие-либо проблемы с функционированием органов дыхательных путей. Стоит отметить, что с помощью такого сенсора можно будет с легкостью определить, курит человек, или нет.

Предполагается, что датчик будет фиксировать специфические органические соединения, которые присутствуют в выдыхаемом больным человеком воздухе. Устройство можно будет легко подключить к смартфону и самостоятельно «сдавать» анализы — вся полученная информация высветится на экране. Таким образом, каждый сможет проводить первичную диагностику, когда ему удобно, и в случае обнаружения каких- либо признаков заболевания немедленно обращаться к медицинским специалистам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.