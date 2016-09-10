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Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
Американские медики установили долгосрочные негативные последствия для здоровья детей, рожденных при помощи кесарева сечения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Посвященное этому исследование опубликовано в журнале JAMA Pediatrics, кратко о нем сообщает издание The Guardian.
Дети, которые появились на свет при помощи хирургической операции разреза матки, в среднем на 15 процентов чаще во взрослом состоянии будут страдать ожирением по сравнению с теми, кто родился стандартным, то есть вагинальным способом.
Причину возникновения негативных последствий ученые видят в том, что при кесаревом сечении в кишечник ребенка попадают бактерии. С течением времени они изменяют скорость обмена веществ в организме, что приводит к появлению чрезмерного чувства голода и перееданию.
В исследовании ученых приняли участие более 22 тысяч детей, рожденных от около 15 тысяч женщин. Особенно сильна найденная связь в многодетных семьях. Дети, появившиеся на свет при помощи кесарева сечения, на 64 процента чаще страдали ожирением, чем их братья и сестры, рожденные вагинальным способом, несмотря на одинаковые домашние условия.
Ученые отмечают, что кесарево сечение наиболее характерно для позднородящих матерей и тучных женщин. Число таких рожениц с течением времени, как заявляют медики, увеличивается.
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Комментарии
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пппппп06:03, 11.09.2016#
"Причину возникновения негативных последствий ученые видят в том, что при кесаревом сечении в кишечник ребенка попадают бактерии". В кишечник ребенка ВСЕГДА при рождении попадают бактерии. Без них невозможно нормальное пищеварение. Ребенок, как и любой человек, без бактерий в кишечнике проживет очень недолго. Объясните, пожалуйста, эти общеизвестные вещи вашим корреспондентам, раз уж они не учились в школе.
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То английские ученые, теперь американские. . . Рождение ребенка - счастье! И неважно как он родился! Что же теперь от кесарева отказаться?