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Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка

10 Сентября 2016, 14:17 | В мире

Американские медики установили долгосрочные негативные последствия для здоровья детей, рожденных при помощи кесарева сечения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Посвященное этому исследование опубликовано в журнале JAMA Pediatrics, кратко о нем сообщает издание The Guardian.

Дети, которые появились на свет при помощи хирургической операции разреза матки, в среднем на 15 процентов чаще во взрослом состоянии будут страдать ожирением по сравнению с теми, кто родился стандартным, то есть вагинальным способом.

Причину возникновения негативных последствий ученые видят в том, что при кесаревом сечении в кишечник ребенка попадают бактерии. С течением времени они изменяют скорость обмена веществ в организме, что приводит к появлению чрезмерного чувства голода и перееданию.

В исследовании ученых приняли участие более 22 тысяч детей, рожденных от около 15 тысяч женщин. Особенно сильна найденная связь в многодетных семьях. Дети, появившиеся на свет при помощи кесарева сечения, на 64 процента чаще страдали ожирением, чем их братья и сестры, рожденные вагинальным способом, несмотря на одинаковые домашние условия.

Ученые отмечают, что кесарево сечение наиболее характерно для позднородящих матерей и тучных женщин. Число таких рожениц с течением времени, как заявляют медики, увеличивается.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: здоровье  кесарево сечение  роды  хирургия 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 20:33, 10.09.2016#

    То английские ученые, теперь американские. . . Рождение ребенка - счастье! И неважно как он родился! Что же теперь от кесарева отказаться?

  • пппппп06:03, 11.09.2016#

    "Причину возникновения негативных последствий ученые видят в том, что при кесаревом сечении в кишечник ребенка попадают бактерии". В кишечник ребенка ВСЕГДА при рождении попадают бактерии. Без них невозможно нормальное пищеварение. Ребенок, как и любой человек, без бактерий в кишечнике проживет очень недолго. Объясните, пожалуйста, эти общеизвестные вещи вашим корреспондентам, раз уж они не учились в школе.

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