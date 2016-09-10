Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка

Американские медики установили долгосрочные негативные последствия для здоровья детей, рожденных при помощи кесарева сечения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Посвященное этому исследование опубликовано в журнале JAMA Pediatrics, кратко о нем сообщает издание The Guardian.

Дети, которые появились на свет при помощи хирургической операции разреза матки, в среднем на 15 процентов чаще во взрослом состоянии будут страдать ожирением по сравнению с теми, кто родился стандартным, то есть вагинальным способом.

Причину возникновения негативных последствий ученые видят в том, что при кесаревом сечении в кишечник ребенка попадают бактерии. С течением времени они изменяют скорость обмена веществ в организме, что приводит к появлению чрезмерного чувства голода и перееданию.

В исследовании ученых приняли участие более 22 тысяч детей, рожденных от около 15 тысяч женщин. Особенно сильна найденная связь в многодетных семьях. Дети, появившиеся на свет при помощи кесарева сечения, на 64 процента чаще страдали ожирением, чем их братья и сестры, рожденные вагинальным способом, несмотря на одинаковые домашние условия.

Ученые отмечают, что кесарево сечение наиболее характерно для позднородящих матерей и тучных женщин. Число таких рожениц с течением времени, как заявляют медики, увеличивается.