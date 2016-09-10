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Научно доказано: человек живет столько, сколько хочет
Ученые сумели доказать: продолжительность жизни человека зависит от его желания. И при этом стремление прожить как можно дольше никак не связано с полом, возрастом или уровнем образования. Это выяснили американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Эксперты выяснили, что огромное значение имеет то, как люди представляли свою жизнь в позднем возрасте. Если они полагали, что количество прожитых лет на качество жизни не повлияет, то и настрой у них был более оптимистичный. Те же, кто был уверен, что с возрастом потеряет здоровье и не сможет жить "на полную", хотели умереть до того, как это случится.
Исследователи уверены - психологический настрой играет большую роль в жизнедеятельности организма. Если настраивать себя на ранний уход из жизни, это действительно может случиться, пишут "Аргументы недели".
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Я непонимаю одного, зачем вводить людей в заблуждение. То. что это неверное суждение, факт очевидный. Человек будет жить столько, сколько Гопсподь Бог ему отпустит. Образованные люди это знают.