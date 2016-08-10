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Врачи назвали ужасные последствия инъекций ботокса

10 Августа 2016, 11:24 | В мире

Ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне доказали, что уколы ботокса совсем не так безобидны, как считалось ранее. Выяснилось, после введения в организм токсины ботулизма, являющиеся основным ингредиентом ботокса, распространяются по всему организму и могут нанести серьезный вред внутренним органам человека. Об этом сообщает газета "Золотой Рог".

Руководитель исследования Эдвин Чепмен рассказывает, что глубина распространения ботулотоксина зависит от введенной дозы, полностью механизм до сих пор не изучен. Как сообщается в его научном докладе, молекулы ботокса действительно способны перемещаться между нейронами: это доказал опыт на мышах.

В то время как одна часть ботулотоксина действует локально - в месте введения - другая буквально "гуляет" по телу, повышая риск непрогнозируемого паралича. Молекулы препарата используют для перемещения аксоны - длинные отростки нервных клеток, по которым идут нервные импульсы, что повышает риск паралича.

Кроме того, попадание токсинов в сосуды может привести к их закупориванию и формированию тромбов..

До настоящего момента считалось, что осложнения после инъекций ботокса крайне редки. Вещество, открытое пару столетий назад, получило широкое распространение в косметологии в начале нынешнего века.

Компания-производитель препарата заработала на вакцине в прошлом году, по собственным оценкам, свыше 2 миллиардов долларов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: здоровье  ботокс  красота 



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