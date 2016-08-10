Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Врачи назвали ужасные последствия инъекций ботокса
Ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне доказали, что уколы ботокса совсем не так безобидны, как считалось ранее. Выяснилось, после введения в организм токсины ботулизма, являющиеся основным ингредиентом ботокса, распространяются по всему организму и могут нанести серьезный вред внутренним органам человека. Об этом сообщает газета "Золотой Рог".
Руководитель исследования Эдвин Чепмен рассказывает, что глубина распространения ботулотоксина зависит от введенной дозы, полностью механизм до сих пор не изучен. Как сообщается в его научном докладе, молекулы ботокса действительно способны перемещаться между нейронами: это доказал опыт на мышах.
В то время как одна часть ботулотоксина действует локально - в месте введения - другая буквально "гуляет" по телу, повышая риск непрогнозируемого паралича. Молекулы препарата используют для перемещения аксоны - длинные отростки нервных клеток, по которым идут нервные импульсы, что повышает риск паралича.
Кроме того, попадание токсинов в сосуды может привести к их закупориванию и формированию тромбов..
До настоящего момента считалось, что осложнения после инъекций ботокса крайне редки. Вещество, открытое пару столетий назад, получило широкое распространение в косметологии в начале нынешнего века.
Компания-производитель препарата заработала на вакцине в прошлом году, по собственным оценкам, свыше 2 миллиардов долларов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- Научно доказано: человек живет столько, сколько хочет
- Хронический стресс приводит к деменции
- Ученые рассказали, как можно похудеть, лежа в ванне
- Психические расстройства научились определять по фото в социальных сетях
- Ученые нашли способ продлить жизнь на 18 лет
- Ученые выяснили, почему с годами время идет быстрее
- Мужья образованных жен живут дольше
- Врачи назвали ужасные последствия инъекций ботокса
Новости раздела
- Ученые выяснили, мужчины каких профессий самые сексуально активные
- Найдена необычная причина раннего старения у женщин
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- Научно доказано: человек живет столько, сколько хочет
- Хронический стресс приводит к деменции
- Ученые рассказали, как можно похудеть, лежа в ванне
- Психические расстройства научились определять по фото в социальных сетях
- Ученые нашли способ продлить жизнь на 18 лет
- Ученые выяснили, почему с годами время идет быстрее
- Мужья образованных жен живут дольше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным