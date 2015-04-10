Ученым впервые удалось на время подавить ВИЧ в организме человека

Международная группа вирусологов впервые смогла подавить вирус иммунодефицита в организме человека. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на журнал Nature, это удалось сделать при помощи моноклональных антител 3BNC117.

"Эти антитела особенны тем, что они нейтрализуют свыше 80% всех штаммов вируса и в целом являются очень активными. По сравнению с традиционной антиретровирусной терапией, у наших антител есть еще один плюс – они взаимодействуют с иммунными клетками пациента, что еще больше помогает нейтрализовать ВИЧ", – пояснила сотрудник лаборатории молекулярной иммунологии Университета Рокфеллеров в Нью-Йорке Марина Кэски.

Для испытаний нового препарата было привлечено 29 добровольцев, страдающих от ВИЧ. Каждый из них в течении 56 дней получал внутривенную инъекцию 3BNC117 из расчета от 1 до 30 миллиграмм на килограмм массы тела. У 8 испытуемых, которые получали самую большую дозировку, отмечалось существенное снижение вируса в крови - в 300 раз. При этом наибольший эффект от препарата отмечался в течении первой недели. У четверых добровольцев также наблюдалось подавление ВИЧ-инфекции в крови. А еще 4 испытуемых проявили устойчивость к антителам 3BNC117.

Специалисты отмечают, что результаты исследований вселяют оптимизм, однако о поступлении нового препарата в продажу пока еще преждевременно. Ученые намерены провести ряд важнейших испытаний 3BNC117.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.