Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ученым впервые удалось на время подавить ВИЧ в организме человека
Международная группа вирусологов впервые смогла подавить вирус иммунодефицита в организме человека. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на журнал Nature, это удалось сделать при помощи моноклональных антител 3BNC117.
"Эти антитела особенны тем, что они нейтрализуют свыше 80% всех штаммов вируса и в целом являются очень активными. По сравнению с традиционной антиретровирусной терапией, у наших антител есть еще один плюс – они взаимодействуют с иммунными клетками пациента, что еще больше помогает нейтрализовать ВИЧ", – пояснила сотрудник лаборатории молекулярной иммунологии Университета Рокфеллеров в Нью-Йорке Марина Кэски.
Для испытаний нового препарата было привлечено 29 добровольцев, страдающих от ВИЧ. Каждый из них в течении 56 дней получал внутривенную инъекцию 3BNC117 из расчета от 1 до 30 миллиграмм на килограмм массы тела. У 8 испытуемых, которые получали самую большую дозировку, отмечалось существенное снижение вируса в крови - в 300 раз. При этом наибольший эффект от препарата отмечался в течении первой недели. У четверых добровольцев также наблюдалось подавление ВИЧ-инфекции в крови. А еще 4 испытуемых проявили устойчивость к антителам 3BNC117.
Специалисты отмечают, что результаты исследований вселяют оптимизм, однако о поступлении нового препарата в продажу пока еще преждевременно. Ученые намерены провести ряд важнейших испытаний 3BNC117.
Новости тематики
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
- Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь
- Брак может защитить от депрессии, но не всех
Новости раздела
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
- Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь
- Брак может защитить от депрессии, но не всех
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"