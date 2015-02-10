Все больше жителей Приморья выбирают Сингапур для лечения

Сингапур. Город, куда приезжают миллионы туристов. Он привлекает их своими возможностями для отдыха, развлечений и шопинга. Кроме того, с каждым годом все больше людей выбирают этот город для диагностики и лечения, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Сингапур является центром медицинских услуг в Азии, и лечение здесь - одно из самых эффективных. В Сингапуре находятся четыре ведущих частных госпиталя и множество специализированных амбулаторных клиник.

Что привлекает пациентов

Сингапурская медицина отличается предельно внимательным отношением к пациентам, высоким качеством обслуживания, профессионализмом специалистов и использованием передовых медицинских технологий, пишет деловая газета "Золотой Рог". .

Пациенты могут быть уверены и в правильности постановки диагноза, и в качестве диагностики и терапии, поскольку все клиники и медицинские центры Сингапура находятся под строгим контролем Министерства здравоохранения. Большинство клиник и госпиталей имеют аккредитацию JCI и полностью соответствуют международным стандартам по оказанию качественных услуг в сфере здравоохранения.

Эксклюзивность, индивидуальный подход к каждому пациенту - одна из отличительных особенностей медицины Сингапура. Пациентам не придется ждать очереди для проведения операции. Встреча в аэропорту, обследование и оперативное лечение - все будет организовано в кратчайшие сроки.

Часто пациенты выбирают лечение у конкретного доктора, основываясь на рекомендациях друзей или на информации из Интернета. В Сингапуре прекрасно развита система частных врачей и частных клиник, обеспечивающая персональный подход, четкую организацию процесса, сопровождение клиента на всех этапах лечения и оказание услуг за более короткий промежуток времени. Частные врачи имеют высочайшую квалификацию, каждый является специалистом в своем направлении и признанным авторитетом в своей области, причем не только в Сингапуре, но и в других странах. Они имеют научные степени, опыт сотрудничества с ведущими заграничными клиниками. Уровень квалификации врачей дополняется самым современным оборудованием. Все обследования и процедуры проводятся в уютных, безопасных кабинетах, с соблюдением полной приватности. Кроме того, врачи могут консультировать пациентов, находящихся за границей, дистанционно.

Немаловажный фактор - наличие в госпиталях, где проводят обследование и лечение, новейшего оборудования. Сингапурская медицина использует самые последние разработки. У хирургов имеется богатый опыт применения передовых технологий. Хирургические роботы позволяют проводить комплексные хирургические процедуры с минимальной инвазивностью и повышенной точностью. При этом достигаются уменьшение болевых ощущений, более короткий период реабилитации и лучшие клинические результаты. Госпитали предлагают уникальные методы лечения онкологических заболеваний с помощью оборудования «гамма-нож» и прогрессивных методов химиотерапии, пишет деловая газета "Золотой Рог". .

Ранняя диагностика - ключ к долголетию

Большинство россиян приезжают в Сингапур для того, чтобы пройти общее обследование организма. Это позволяет выявить патологию на ранней стадии и повысить шансы на выздоровление. Все виды обследований выполняются в течение одного рабочего дня, и уже к вечеру пациент получает на руки результаты.

Еще одна особенность Сингапура - это расположение медицинских центров рядом с торговыми зонами и гостиницами. А значит, у пациентов есть удобный доступ к различным точкам питания и магазинам, и путешественники из разных стран мира могут питаться комфортно, без лишней суеты.

От cтоматологии до родов

Диапазон медицинских услуг удивляет разнообразием: все типы оперативного вмешательства, включая пересадку органов, искусственное оплодотворение, сложные операции на сердце и головном мозге, пластические операции эстетического характера, реконструктивную пластику, нейрохирургию, ортопедию, эндопротезирование, лечение рака… Сингапурским докторам подвластно все, в том числе и самые запущенные формы онкологии. А при раке молочной железы, например, у пациенток есть возможность не только сохранить грудь, но и восстановить ее форму с помощью собственной мышечной или жировой ткани. Также среди последних достижений - выборочное удаление лимфоузлов, что значительно уменьшает риск осложнений, который сопровождает полное удаление этого органа.

Кроме того, в Сингапуре развита система пересадки органов. Трансплантация сердца, костного мозга и других органов расширяет возможности лечения пациентов, находящихся на терминальной стадии.

Большие достижения и у сингапурской ортопедии - здесь проводятся сложнейшие операции на суставах и позвоночнике, благодаря чему исчезают проблемы, которые не решались годами.

Отдых и реабилитация

Для медицинских туристов предусмотрено множество вариантов проживания, в том числе для маломобильных пациентов. К их услугам как роскошные отели мировых брендов, так и более экономичные варианты средств размещения. Любой медицинский центр окружает множество гостиниц различного ценового диапазона, пишет деловая газета "Золотой Рог". .

Хороший отдых после лечения - лучшая реабилитация. Сингапур - очень зеленый город с благоприятным климатом. Для отдыха и прогулок существует много возможностей: уникальный ботанический сад с парком орхидей, один из лучших в Азии зоопарков, парк птиц, речное и ночное сафари. Самое знаменитое место города - набережная Marina Bay и ее окрестности. Архитекторам удалось создать своеобразный конгломерат из делового района, курорта, ботанического сада, музея, выставочной галереи под открытым небом и торгового центра. Сердце набережной - это одноименный отель, соединенный мостом с парком Gardens by the bay. Самая впечатляющая особенность комплекса - дизайнерский лес из исполинских деревьев («супердеревьев»): 10 скульптурных форм, некоторые из которых соединены подвесным мостом. В вечернее время эти гиганты переливаются разноцветными огнями под чарующую музыку.

Другое популярное место для отдыха - остров Сентоза. Для его посещения вам явно не хватит одного дня. Здесь собраны более 30 достопримечательностей и мест для отдыха: спа, шикарные отели курортного типа, океанариум, музей восковых фигур, 3D-кинотеатры, смотровая башня, первый в Юго-Восточной Азии парк развлечений Universal Studios…

Одна из отличительных особенностей Сингапура - это смешение различных культур. Здесь мирно сосуществуют люди различных национальностей и убеждений. Наглядное подтверждение этому - этнические районы города: Китайский квартал, Маленькая Индия, Арабский квартал.

Не удивительно, что и кухня Сингапура отличается большим разнообразием: китайская, индийская, малайская, средиземноморская и т.д. Если вы настоящий гурман, то легко можете организовать свой день так, чтобы завтракать как сингапурец, обедать как француз, а ужинать как турок. Большой популярностью среди жителей и гостей пользуются фудкорты, в которых по демократичным ценам можно попробовать блюда различных кухонь мира. И непременно запланируйте посещение хотя бы нескольких ресторанов. В Сингапуре это нечто особенное: интерьер, обслуживание - все на самом высоком уровне. А сами блюда изысканны и необычайно вкусны.

И, наконец, еще одна из причин, почему все больше россиян выбирают диагностику и лечение в Сингапуре, - дружелюбие и гостеприимство этого города и его жителей. Абсолютная безопасность, чистота, порядочность, внимательное, даже трепетное отношение как нельзя лучше способствуют скорейшему выздоровлению пациентов, пишет деловая газета "Золотой Рог". .

Анжелика ГРИДНЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.