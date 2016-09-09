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Хронический стресс приводит к деменции
Российские ученые выяснили, что сильный стресс усиливает воспаление в гиппокампе - мозговом центре памяти, которое ускоряет гибель нейронов. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Metabolic Brain Disease.
Известно, что гиппокамп участвует в процессах, связанных с консолидацией и сохранением долговременных воспоминаний. По словам ученых, эта область мозга отличается особой чувствительностью к разным формам стресса. Нервные клетки гиппокампа постоянно восстанавливаются, и он меньше других отделов мозга страдает от "кислородного голода" (после остановки кровообращения его нейроны гибнут не сразу, а спустя несколько десятков минут). В то же время нервные клетки гиппокампа гибнут гораздо чаще и больше подвержены нейродегенерации, чем остальные нейроны.
Ученые из России предположили, что это может быть связано с тем, что нейроны центра памяти более уязвимы перед различными воспалительными процессами в мозге, развивающимися под влиянием стресса.
Автор исследования Наталья Гуляева из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и ее коллеги решили проверить эту гипотезу, проследив за состоянием мозга крыс, живших в условиях непредсказуемого и постоянного стресса.
Выяснилось, что в период стресса в гиппокампе грызунов накапливались гормоны стресса кортикостероиды. Под их воздействием воспалительные процессы в этой области мозга развивались раньше, чем в других отделах. Как считают исследователи, это связано с повышенной чувствительностью нейронов гиппокампа к молекулам стрессовых гормонов.
Поразительным оказалось то, что даже когда источники стресса исчезли, воспаление в мозге животных не прекращалось. Так, даже месяц спустя после окончания экспериментов уровень молекул в гиппокампе, связанных с воспалительными процессами, продолжал оставаться крайне высоким. По мнению исследователей, последствия этого могут быть печальны.
Получается, что прекращение хронического стресса само по себе уже не спасает гиппокамп от начавшегося повреждения. А поскольку от стресса страдает в первую очередь гиппокамп, это грозит в дальнейшем развитием деменции и эмоциональных нарушений.
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