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Ученые выяснили, как правильно спасаться от зимней хандры
Разговор с психотерапевтом спасает от зимней депрессии лучше, чем традиционный метод светотерапии, пришли к выводу американские исследователи. Как сообщает газета «Золотой Рог», результаты их работы опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry.
Сезонное аффективное расстройство (зимняя депрессия, зимняя хандра или тоска) обычно проявляется осенью или зимой из-за плохой погоды и недостатка естественного света. Симптомы — хроническое снижение настроения, постоянная усталость, раздражительность, нарушение способность концентрироваться, бессонница и так далее.
Светотерапия — стандартный метод помощи людям с зимней депрессией. Пациент в течение определенного времени и в строго определенные часы подвергается воздействию очень яркого искусственного света.
Группа ученых из Университета штата Вермонт сравнила эффект когнитивно-поведенческой психотерапии и светолечения при зимней депрессии. В исследовании принимали участие 177 пациентов, половину из которых в течение шести недель каждое утро по полчаса лечили светом, а остальные два раза в неделю беседовали с психотерапевтом. Участники обсуждали со специалистом свои негативные эмоции, связанные с темными зимними месяцами, и учились противостоять стремлению к социальной изоляции, которая снижает настроение.
Спустя две зимы после начала эксперимента 46 % участников из группы светотерапии сообщили о возвращении депрессии, в то время как в группе психотерапии таких было только 27 %. При этом у тех, кто лечился светом, симптомы депрессии оказались гораздо тяжелее, чем у тех, кто общался с психотерапевтом.
Хотя оба метода показали неплохие результаты, ученые все же советуют страдающим зимней хандрой предпочесть психотерапию, так как она, в отличие от светолечения, имеет профилактический эффект и помогает защититься от депрессии в будущие зимы. Можно и самостоятельно попробовать справиться с сезонной депрессией, здесь все просто: больше ярких цветов, интересных занятий и шоколада.
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