Чрезмерное употребление молока взрослыми людьми приводит к смерти – ученые

Ученые из Швеции проводили исследования молока. Они хотели выяснить какое количество молока стоит употреблять, чтобы получить достаточное количество кальция. Исследования проводились на протяжении 20 лет и показали, что частое потребление молока взрослыми людьми приводит к скорой смерти.

«В эксперименте приняли участие 45 тысяч женщин и 61 тысяча мужчин. В ходе исследований выяснилось, что молочный жир, вырабатываемый молоком, не выводится из организма взрослого человека, а просто оседает на стенках сосудов и разрушает их. Излишнее количество этого продукта может привести к быстрой закупорке сосудов и скорой смерти», – пишут на сайте источника.

Те люди, которые в день потребляли три стакана молока, умирали намного раньше тех, кто в день выпивал всего один стакан этого продукта.

ZRPRESS.RU, Владивосток.