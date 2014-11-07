Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чрезмерное употребление молока взрослыми людьми приводит к смерти – ученые
Ученые из Швеции проводили исследования молока. Они хотели выяснить какое количество молока стоит употреблять, чтобы получить достаточное количество кальция. Исследования проводились на протяжении 20 лет и показали, что частое потребление молока взрослыми людьми приводит к скорой смерти.
«В эксперименте приняли участие 45 тысяч женщин и 61 тысяча мужчин. В ходе исследований выяснилось, что молочный жир, вырабатываемый молоком, не выводится из организма взрослого человека, а просто оседает на стенках сосудов и разрушает их. Излишнее количество этого продукта может привести к быстрой закупорке сосудов и скорой смерти», – пишут на сайте источника.
Те люди, которые в день потребляли три стакана молока, умирали намного раньше тех, кто в день выпивал всего один стакан этого продукта.
Новости тематики
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
- Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь
- Брак может защитить от депрессии, но не всех
Новости раздела
- Препарат от остеопороза может остановить облысение
- Инъекция нановолокон избавит от атеросклероза
- Новый анализ крови позволяет предсказать риск развития туберкулеза
- Уникальное белье спасет от инфекций и запаха грязного тела
- Открытие: воспоминания можно пересадить другому организму
- Бактерии способствуют развитию рака поджелудочной железы
- Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ
- Лекарство против диабета избавит от никотиновой зависимости
- Человечеству угрожает новая смертельно опасная болезнь
- Брак может защитить от депрессии, но не всех
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ