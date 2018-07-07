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Ученые: отпуска практически бессмысленны
Новое исследование заставит задуматься руководителей компаний
Ученые из Американской психологической ассоциации опросили 1500 работников в США и установили, что после отпуска, когда люди выходят на работу, воодушевленными и свободными от стресса они чувствуют себя весьма непродолжительное время, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По данным исследования, их энергия «гаснет» уже через три дня. При этом более 40% вообще боятся возвращаться в офис. В США работодатели по закону не обязаны предоставлять оплачиваемый отпуск своим сотрудникам. Более того, отдыхающие вызывают у руководства нарекания. К примеру, только 38% боссов поддержали коллег, собравшихся в отпуск. Это вызывает беспокойство у ученых из Американской психологической ассоциации: во-первых, чрезмерный стресс ведет к проблемам со здоровьем, во-вторых, из-за плохого настроения снижается мотивация, а в-третьих, остальные сотрудники невольно «заражаются» негативом друг от друга, если перенапрягаются. При этом каждый пятый опрошенный даже в отпуске испытывал стресс от работы и почти треть продолжали заниматься делами даже на отдыхе.
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