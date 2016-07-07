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Итальянцы доказали, что макароны способствуют снижению веса
Итальянские ученые показали, что употребление пасты (традиционных макаронных изделий) не способствует ожирению, а наоборот приводит к снижению индекса массы тела. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», исследование было проведено департаментом эпидемиологии и институтом IRCCS.
Первоначально с марта 2005 по апрель 2010 в исследование было набрано 24325 добровольцев, однако затем отсеялись те, кто не заполнил целиком медицинский опросник (235 человек) или пищевой дневник (1917 человек), также были исключены не европеоиды или не родившиеся в Италии (332). Затем исключили людей, придерживавшихся ограничений рациона, связанных с диабетом, гипертензией или гиперлипидемией (6262 человек). В итоге осталось 14402 участника (7216 женщин и 7186 мужчин).
Авторов работы интересовала паста как необходимый компонент средиземноморской диеты, уменьшающий вероятность как общего, так и абдоминального ожирения, выступающего в качестве фактора риска при многих заболеваниях, включая метаболический синдром.
«Проанализировав антропометрические данные участников и их пищевые привычки, мы увидели, что употребление пасты, вопреки устоявшемуся мнению, не связано с увеличением массы тела, скорее наоборот», - отметил Георгиос Поунис, ведущий автор исследования. Он добавил, что у людей, регулярно употреблявших в пищу пасту, цифры ИМТ были в «здоровом» диапазоне, туда же можно было отнести окружность талии и соотношение окружностей талии и бедер.
Поунис при этом уточнил, что рассматривалась паста именно как один из главных ингредиентов средиземноморской диеты, а не макаронные изделия сами по себе. И именно в составе средиземноморской диеты и сопутствующего ей образа жизни паста может считаться адекватной и даже здоровой пищей.
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