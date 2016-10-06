Человек не может жить дольше определенного срока

Люди вряд ли будут жить дольше, чем 125 лет, даже несмотря на новые достижения в области медицины и науки. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, сообщает Деловая газета "Золотой The Telegraph.

Начиная с 19 века средняя продолжительность жизни росла почти непрерывно, и родившийся сегодня ребенок, как ожидается, доживет до 81 года, хотя для появившихся на свет в 1900-м этот показатель составлял всего 50 лет. Такая тенденция подтолкнула ряд ученых к мысли, что верхнего предела человеческой жизни вообще нет, однако согласно результатам последнего исследования, потолок уже достигнут.

Ученые из колледжа Альберта Эйнштейна полагают, что произошло это в 1997 году со смертью старейшей в мире женщины Жанны Кальман, скончавшейся в возрасте 122 лет. В последние два десятилетия возраст, в котором умирают самые старые люди, в основном стабилизировался около отметки в 110 лет, несмотря на удивительный научный прогресс. Самой старой жительницей Земли сейчас считается итальянка Эмма Морано, ей 116, хотя индонезиец Мбах Гото уверяет, что ему 145.

Исследователи полагают, что несовершенство в копировании генов явно указывает на конечность человеческой жизни, и сейчас этот предел оценивается в 125 лет.

- Дальнейший прогресс в лечении инфекционных и хронических заболеваний может продолжить повышение средней продолжительности жизни, но не ее максимального срока, - заявил руководитель исследования доктор Ян Вийг (Jan Vijg).

Он и его коллеги проанализировали информацию из базы данных смертности человека, охватывающей сведения о смертности и населения из более чем 40 стран мира.

С 1900 года число людей, переживших 70-летний возраст, растет, что привело к резкому увеличению средней продолжительности жизни. Но когда ученые изучили данные по выживаемости людей в возрасте от 100 лет и выше, они обнаружили, что выигрыш в продолжительности жизни достиг своего пика как раз на этом уровне, а после люди стремительно умирали, независимо от года рождения в течение прошлого века.

Затем команда проанализировала данные по долгожителям (сейчас таковыми считаются люди, дожившие до 110 лет и старше) из Великобритании, США, Франции и Японии. Их средний возраст на момент смерти резко возрос между 1970-м и началом 1990-х годов, но достиг плато примерно в 1995-м, как раз близко к 110 годам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.