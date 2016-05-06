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Ожирение оказалось заразным заболеванием
Ожирение с большой вероятностью может быть заразным: масштабное исследование микрофлоры кишечника человека показало, что треть живущих там бактерий производит споры, которые выживают на открытом воздухе и способны перемещаться между людьми. К такому выводу пришли ученые Института Сенгера (Великобритания), сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на The Telegraph.
Еще десять лет назад сотрудники университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили, что добавление микробов из кишечника мышей с ожирением в организм их более стройных собратьев приводило к резкому приросту веса у последних, что затем неоднократно подтверждалось аналогичными опытами.
Однако результаты нового исследования говорят о том, что эти микробы могут жить вне тела и поступать в организм из окружающей среды, нанося вред популяции здоровых бактерий в кишечнике и запуская развитие заболеваний. Это объясняет, в частности, почему от проблем с лишним весом страдают целые семьи, члены которых постоянно контактируют друг с другом: дело не только в генетике.
- Ожирение и воспалительные заболевания кишечника, включающие в себя болезнь Крона и колит, могут передаваться от человека к человеку, - отметил руководитель исследования из Института Сенгера доктор Тревор Лоули. - Люди, живущие в одном доме, неизбежно обмениваются бактериями. На генетику в действительности приходится от 7 до 13 процентов риска столкнуться с ожирением или болезнями кишечника. Конечно, есть более восприимчивые к недугам люди, и в этом случае мы можем говорить о сочетании разных факторов.
Вместе с тем ученые уверены, что изучение набора бактерий в кишечнике здоровых людей позволит восстанавливать баланс и у тех, кто чем-то болен.
На бактерии приходится около двух процентов от веса тела человека. Многие из них чувствительны к кислороду, их трудно культивировать в лаборатории, что долгое время мешало выделить их из общей массы и изучить. Сейчас же биологам удалось составить каталог таких микроорганизмов, они надеются создать таблетки, содержащие смесь бактерий, которые могли бы восстановить здоровое состояние микрофлоры кишечника.
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