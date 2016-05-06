www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Ожирение оказалось заразным заболеванием

06 Мая 2016, 17:00 | В мире

Ожирение с большой вероятностью может быть заразным: масштабное исследование микрофлоры кишечника человека показало, что треть живущих там бактерий производит споры, которые выживают на открытом воздухе и способны перемещаться между людьми. К такому выводу пришли ученые Института Сенгера (Великобритания), сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на The Telegraph.

Еще десять лет назад сотрудники университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили, что добавление микробов из кишечника мышей с ожирением в организм их более стройных собратьев приводило к резкому приросту веса у последних, что затем неоднократно подтверждалось аналогичными опытами.

Однако результаты нового исследования говорят о том, что эти микробы могут жить вне тела и поступать в организм из окружающей среды, нанося вред популяции здоровых бактерий в кишечнике и запуская развитие заболеваний. Это объясняет, в частности, почему от проблем с лишним весом страдают целые семьи, члены которых постоянно контактируют друг с другом: дело не только в генетике.

- Ожирение и воспалительные заболевания кишечника, включающие в себя болезнь Крона и колит, могут передаваться от человека к человеку, - отметил руководитель исследования из Института Сенгера доктор Тревор Лоули. - Люди, живущие в одном доме, неизбежно обмениваются бактериями. На генетику в действительности приходится от 7 до 13 процентов риска столкнуться с ожирением или болезнями кишечника. Конечно, есть более восприимчивые к недугам люди, и в этом случае мы можем говорить о сочетании разных факторов.

Вместе с тем ученые уверены, что изучение набора бактерий в кишечнике здоровых людей позволит восстанавливать баланс и у тех, кто чем-то болен.

На бактерии приходится около двух процентов от веса тела человека. Многие из них чувствительны к кислороду, их трудно культивировать в лаборатории, что долгое время мешало выделить их из общей массы и изучить. Сейчас же биологам удалось составить каталог таких микроорганизмов, они надеются создать таблетки, содержащие смесь бактерий, которые могли бы восстановить здоровое состояние микрофлоры кишечника.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: лишний вес  ожирение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • мазефакер00:14, 07.05.2016#

    Х/з, жрать надо меньше и в спортзале больше "сидеть".

  • Читающий10:05, 07.05.2016#

    Хотя бы просто жрать меньше. Народ совсем двигаться перестал, а жрёт как не в себя.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru