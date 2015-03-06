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Гаджеты опасны для психики
Психологи Великобритании бьют тревогу. Проведённое ими исследование показало, что современные электронные устройства вызывают психологическую зависимость и служат катализатором для нарциссизма, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на The Guardian.
В ходе эксперимента его участники, использовавшие мобильные аппараты по 3.5 часа в сутки, признались, что смартфоны и планшеты отвлекают их от реальной жизни – работы, учебы, семьи, увлечений и т.п.
Результаты исследования подвигли учёных выступить с предложением – маркировать гаджеты, а также электронные приложения, сообщениями о возможном вреде, подобно тому, как «клеймятся» сигареты и алкоголь. Конечно, как признает один из авторов исследования, вред от использования электронных устройств не настолько велик, как от курения. Но человек должен знать, каким рискам он подвергается, беря в руки гаджеты.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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