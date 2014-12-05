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Ученые определили время смерти "жаворонков" и "сов"
05 Декабря 2014, 16:50 | В мире
Ученые доказали, что именно генетика человека определяет ход его биологических часов и влияет на время смерти.
Исследователи утверждают, что генами человека предопределяется предпочтительный режим сна и активности, эффективность работы мозга и даже время, когда человек наиболее вероятно может умереть. Митчел Моффит, создатель стартапа в сфере образования AsapScience, собрал научные факты о влиянии режима «жаворонка» или «совы» ан интеллект, здоровье и склонность к вредным привычкам.
Исследователям удалось обнаружить неразрывную связь между геном PER1 и вероятностью умереть в то или иное время. Так, «совы» наиболее вероятно могут уйти из жизни в районе 18 часов, а «жаворонки» - около 11 утра.
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