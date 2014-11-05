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Ученые из Великобритании научились останавливать старение человека

05 Ноября 2014, 11:23 | В мире

В Великобритании ученые из Университета «Новый Южный Уэльс» сделали совершенно сенсационное заявление о том, что им удалось найти средство, которое останавливает процесс старения человеческого организма.

Более того, как сообщили ученые британского университета, благодаря их новому препарату вполне реально даже восстановить молодость человеческому организму. Опыты на грызунах показали совершенно ошеломительные результаты и уже начались исследования с людьми, которые уже принесли кое-какие сенсационные плоды, о которых пока не сообщается.

Ученые пояснили, что новое лекарство полностью отключает все человеческие гены, отвечающие за старение организма, более того препарат стимулирует возобновление работы так называемых «молодых генов», которые смогут вернуть людям молодость.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: старение  ученые  мыши  молодость  бессмертие  грызуны  опыты 



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