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Мозг толстых людей стареет на десять лет быстрее

05 Августа 2016, 17:40 | В мире

Ожирение негативным образом влияет на белое вещество в мозге, так что мозг излишне полного человека стареет на десять лет быстрее, чем мозг человека с нормальной массой тела. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на журнал Neurobiology of Aging.

Исследования проводились среди 527 человек в возрасте от 20 до 87 лет. Испытуемые, страдающие избыточным весом, в возрасте после 35 лет демонстрировали меньший объем белого вещества в мозгу, чем люди нормального телосложения. Уменьшение количества белого вещества с возрастом — естественный процесс, однако у людей с ожирением он протекал в среднем на десять лет быстрее: мозг пятидесятилетнего испытуемого с лишним весом содержал столько же белого вещества, сколько и мозг шестидесятилетнего стройного человека.

Впрочем, на IQ полнота не влияет. Ученые объясняют это тем, что уровень интеллекта связан с количеством серого вещества, на которое полнота не влияет. То, каким именно образом полнота влияет на белое вещество, ученым еще только предстоит узнать.

Ранее китайские нейрофизиологи установили, что бессонница также разрушительным образом влияет на белое вещество мозга.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: мозг  ожирение  здоровье 



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