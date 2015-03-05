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Чай в пакетиках вреден для здоровья
Дешевый чай в пакетиках повышает уровень фтористых соединений в организме человека до опасных показателей. Это грозит повреждением зубов и костей, отмечает газета «Золотой Рог» со ссылкой на The Daily Mail.
Сотрудники Университета Дерби, оценивавшие чай, настаивают: производители должны указывать на упаковке с пакетиками содержание фтора. Специалисты проанализировали концентрацию соединений, используя ионоселективные электроды - они выявляют следы элементов в жидкости. Итак, согласно рекомендациям, взрослый человек не должен потреблять более 3-4 миллиграммов фтора в день. Тем не менее, в дешевых пакетиках нашли дозу, превышающую дневную норму на 75-120% (литр такого чая содержит 6 миллиграммов).
Известно: чай накапливает в себе фтор по мере роста. Больше всего соединения во взрослых листьях. Именно старые листья идут на производства дешевого чая. В итоге получается продукт с высокой концентрацией фтора. А это соединение может вызывать боли в суставах, мышечную слабость, остеопороз, снижать прочность тканей зуба, провоцировать болезни почек и даже рак.
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