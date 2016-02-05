Судебный процесс против французских родителей вновь напомнил о прививках

Супруги ЛАРЕР (Larère) привлечены к ответственности за отказ от вакцинации своих детей. Суд французского города Осер приговорил их к тюремному заключению в течение двух месяцев. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на журнал об индустрии здравоохранения VADEMECUM со ссылкой на французское издание Le Monde.



Родители Ларер отказались от иммунизации своих детей, запретив им делать им прививки от дифтерии и столбняка, являющиеся во Франции обязательными. Дело рассматривалось почти год и дошло до Верховного суда, а после – в Конституционного совета Франции.

В ходе судебного процесса, который состоялся 7 января 2016 года, супруги мотивировали свое решение попыткой оградить детей от воздействия «токсичных добавок, содержащихся в вакцинах». Суд, взвесив все обстоятельства, вынес гуманное решение – два месяца тюремного заключения условно, хотя сторона обвинения требовала не только реального срока, но и выплаты довольно крупного штрафа.

Напомним, что отказ от вакцинации сурово карается и в других странах. Например, в прошлом году сотрудники пакистанской полиции за нежелание прививать своих детей от полиомиелита арестовали 470 родителей.

В России с 1998 года ответственность за принятие решения об иммунизации ребенка лежит на его родителях - тогда был принят закон о добровольной вакцинации. Между тем, специалисты настаивают на необходимости прививок, вспоминая добрые старые времена, когда прививки в стране делали всем в обязательном порядке, а исключением были лишь малыши, которые имели медицинский отвод в связи с противопоказаниями. Благодаря вакцинации в стране удалось победить многие тяжелые инфекции.

Сегодня в связи с участившимися случаями отказов от прививок и в нашей стране высказываются предложения наказывать родителей, которые отказываются делать прививки своим детям. Так, в мае прошлого года, заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Людмила КОЗЛОВА, находясь во Владивостоке на выездном заседании экспертного совета по здравоохранению, посвященном модернизации национального календаря профилактических прививок, высказалась за введения такого наказания, пишет портал vladmedicina.ru.

- Должна быть законодательная инициатива об ответственности родителей за необоснованный отказ от профилактических прививок. Инициатором такой меры может выступить Совфед, - обозначила свою позицию сенатор, уточнив, что об уголовной ответственности речи не идет, наказание будет административным.

Обсуждая возможные доводы и мотивы, которые могли бы заставить изменить свое мнение строптивых родителей, высказывалось предложение заставить платить за лечение тех, кто не стал делать прививку и заболел. Пока же единственным способом воздействия на «отказников» остается мотивированное убеждение – профессиональный и терпеливый разговор профессионалов, оппонирующих зачастую неграмотным и не имеющим медицинского образования противникам прививок.

Напомним, что в настоящее время национальный календарь профилактических прививок включает в себя обязательные вакцинации против 12 инфекций: гепатита B, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококка и гриппа. Вакцинация против всех заболеваний, включенных в календарь, проводится бесплатно.

Сегодня также идет работа над региональным календарем прививок в Приморском крае. Ожидается, что в список войдет вакцинация против нескольких наиболее опасных и эндемичных инфекций, таких как клещевой энцефалит, ветряная оспа, менингококковая инфекция, вирусный гепатит А, ротавирусная инфекции, вирус папилломы человека.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.