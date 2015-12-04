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Наука подтвердила существование "кризиса среднего возраста"

04 Декабря 2015, 17:00 | В мире

Исследование, проведенное учеными Уорвикского университета (Великобритания), подтвердило существование «кризиса среднего возраста». Как оказалось, минимум удовлетворенности своей жизнью люди в среднем испытывают именно в возрасте 40–42 лет. Как сообщает газета «Золотой Рог», результаты исследования опубликованы The economic Journal.

Авторы исследования провели анализ информации из четырех баз данных. Данные касались более 50 тысяч жителей трех стран мира — Австралии, Великобритании, Германии — и собирались на протяжении всей взрослой жизни этих людей. Участники исследования регулярно отвечали на вопросы по поводу степени удовлетворенности жизнью, оценивая ее по шкале от 1 до 7.

На основании этой информации ученые построили индивидуальные графики, отражающие изменения в оценке качества жизни на протяжении времени. Оказалось, что все эти кривые в среднем имеют U-образную форму — удовлетворенность жизнью, начиная с 20–25-летнего возраста, постепенно падает, достигая минимума к возрасту 40–42 лет, а затем к 70 годам мало-помалу снова поднимается. Таким образом, делают вывод исследователи, «кризис среднего возраста» — объективно существующее явление.

Ранее ученые из Университета Бригама Янга в штате Юта выяснили, когда брак чаще всего становится несчастным. Оказалось, это происходит после 10 лет совместной жизни.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: кризис среднего возраста 



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