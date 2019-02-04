Старикам прописали алкоголь

Исследование: пожилые люди с больным сердцем, употребляя алкоголь, живут дольше

Пожилые люди с сердечной недостаточностью, употребляющие алкоголь в умеренных дозах, живут дольше, чем те, которые полностью воздерживаются от спиртного. Это следует из опубликованного исследования Американской медицинской ассоциации (АМА) на ее портале, сообщает ТАСС.

"Полученные результаты подтверждают тот факт, что умеренное употребление алкоголя пожилыми людьми с различными болезнями сердца дает последним определенное преимущество по сравнению с теми, кто длительное время воздерживался от употребления спиртного, - отмечается в статье. - Престарелым с сердечной недостаточностью, возможно, не стоит отказываться от алкоголя в умеренных количествах".

Для своего исследования американские ученые привлекли 5888 человек в период с 1989 по 1993 год. Каждому из участников было как минимум 65 лет. Они были разделены на группы: никогда не употреблявшие алкоголь, употреблявшие менее 125 граммов в неделю в переводе на чистый спирт и употреблявшие более 125 граммов.

Впоследствии у 400 человек из почти 6 тысяч была диагностирована сердечная недостаточность. Ученые, используя многофакторную модель, рассчитали количество времени между постановкой диагноза и смертью исследуемых. Убежденные трезвенники прожили в среднем 7 лет и 3 месяца, злоупотреблявшие - 7 лет и 8 месяцев, в то время как умеренно пьющие - 8 лет и 4 месяца. Примечательно, что дольше всего прожили те, кто выпивали около 180 граммов в неделю в переводе на чистый спирт - 9 лет и 3 месяца.

Как подчеркивается в исследовании, полученные результаты не противоречат подобным же наблюдениям среди людей, не страдающих сердечной недостаточностью. Умеренное употребление алкоголя замедляет развитие атеросклероза и улучшает чувствительность тканей организма к инсулину. Кроме того, полифенолы, которые содержатся в пиве и вине, повышают содержание оксида азота, что также полезно для пациентов с проблемами сердца.

"Однако результаты наших исследований не стоит трактовать как призыв к употреблению спиртного, адресованный людям с недавно поставленным диагнозом "сердечная недостаточность", которые никогда не выпивали, - предупреждают медики. - Пациентам с алкогольной кардиомиопатией необходимо воздерживаться от возобновления употребления алкоголя".