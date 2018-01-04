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Медики установили новый "золотой стандарт" кровяного давления
Медики решили понизить пороговое значение артериального давления
Диагноз "высокое кровяное давление" далеко не всегда означает, что пациенту срочно требуется постоянный приём лекарственных препаратов для его снижения, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Довольно часто это сигнал к тому, что пришло время изменить стиль жизни – сбросить лишний вес, перейти на здоровое питание, повысить физические нагрузки, отказаться от вредных привычек и прочее. Вопрос лишь в том, начались ли уже необратимые изменения здоровья человека.
Напомним, что артериальное давление определяется двумя значениями. Систолическое, или верхнее, давление показывает нагрузку на сосуды в момент, когда сердечные желудочки сжимаются и выталкивают кровь. Нижний показатель, или диастолическое давление, показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Оба показателя традиционно измеряются в миллиметрах ртутного столба.
Границей нормального артериального давления принято считать показатель 120/80, а бить тревогу медики начинали в тот момент, когда тонометры показывали значения 140/90. Но в новом докладе Американской кардиологической ассоциации опасный порог снижен до отметки 130/80.
Первое с 2003 года изменение рекомендаций по диагностике артериального давления наделало много шума. Ведь по новым нормам только в США в группу риска попадает 46% населения, в то время как раньше беспокоиться могла только треть населения страны.
Повышенное артериальное давление является второй после курения причиной развития серьёзных заболеваний сердца и предвестником инсульта. И если раньше такие проблемы в большей степени касались людей старше 50 лет, то теперь высокое кровяное давление будут как минимум в два раза чаще диагностироваться у пациентов младше 45 лет.
Отныне систолическое давление от 130 до 139 при диастолическом 80-89 американские врачи будут считать признаками гипертонической болезни сердца первой степени.
По словам ведущего автора доклада Пола Уэлтона (Paul Whelton), такой диагноз должен как минимум являться "жёлтым светом", сигнализирующим о необходимости что-то менять. А приём специализированных препаратов в данном случае будет показан лишь при наличии факта инсульта или сердечного приступа .
Новую классификацию получило и состояние человека с систолическим давлением 120-129 при диастолическом менее 80. Именно такое давление теперь будут называть повышенным.
Многие врачи солидарны с авторами доклада, который был представлен на конференции Американской ассоциации сердечно-сосудистых заболеваний в Калифорнии и опубликован в издании Journal of the American College of Cardiology. Они считают, что снижение предельных показателей позволит людям раньше задуматься и предпринять необходимые меры.
А для тех, кто морально не готов жить под чутким руководством тонометра, учёные ищут высокотехнологичные решения, которые могут упростить обязательный и не всегда удобный процесс сдерживания артериального давления. Например, авторы проекта "Вести.Наука" рассказывали, что инженеры разработали имплантат, который обещает справляться с этой проблемой без лекарств.
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