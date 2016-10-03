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Женщины должны спать дольше мужчин
Человеческий мозг работает по-разному у представителей мужского и женского пола, доказала группа ученых из Великобритании. Поэтому женщины нуждаются в дополнительном времени для сна по сравнению с мужчинами. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения британских СМИ.
Исследователи в ходе эксперимента с 950 добровольцами обоих полов фиксировали показания головного мозга подопытных и характеристики их нервной системы. Главной целью исследования было выяснить, насколько работа мозга зависит от участков, отвечающих за сон. При решении сложных задач женщины задействуют оба полушария мозга, а мужчины - только одно.
Получается, что женщины тратят больше энергии и чтобы ее восстановить, им необходим дополнительный сон. Правда, цифры ученые называют скромные: дамам требуется в среднем на 20 – 60 минут сна больше, чем мужчинам.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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