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Владельцы собак живут дольше
Шведские ученые предполагают, что люди, имеющие четвероногого друга, живут дольше. Это связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи использовали демографические данные о 3,4 миллионах шведов в возрасте от 40 до 80 лет. В Швеции все собаки зарегистрированы в шведском совете сельского хозяйства и идентифицированы по номеру татуировки за ухом или подкожным чипом.
Любой, у кого было сердечно-сосудистое заболевание до начала 12-летнего исследования, был исключен из выборки участников. Ученые контролировали возраст, пол, семейное положение, доход и другие факторы. Согласно полученным данным, у владельцев собак на 20 процентов ниже риск смерти от проблем со здоровьем и на 23 процента ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование зафиксировано в научных отчетах.
У владельцев определенных пород эта закономерность проявлялась сильнее, например, у владельцев собак-поводырей и ретриверов. По мнению старшего автора Tove Fall, эпидемиолога из Уппсальского университета, это отражает разные типы владельцев собак: представьте владельца лабрадорского ретривера, а затем человека, у которого есть померанский шпиц.
«Мысль о том, чтобы завести собаку, будет хорошей мотивацией, чтобы выходить утром на пробежку и заниматься физическими упражнениями, а также окажет неплохую социальную поддержку», - сказал доктор Фолд. Как отмечают ученые, в любом случае, «не все должны заводить собак. Не заставляйте свою бабушку заводить собаку, в надежде на то, что она будет жить вечно».
По материалам New York Times.
Надежда ДЯДЕНКО.
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