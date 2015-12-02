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Лень оказалась особенностью мозга
Неврологи неожиданно обнаружили, что в основе апатичного поведения некоторых людей могут лежать функциональные особенности головного мозга. Это выяснилось при изучении различий мозговой активности у людей с разной выраженностью мотивации. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на исследования Оксфордского университета.
В исследовании участвовали сорок добровольцев, которые отвечали на вопросы, помогающие выяснить общий уровень мотивации. Затем участникам было предложено сыграть в игру с заданиями, предполагающими разный уровень вознаграждения. Выполнение некоторых заданий требовало значительных физических усилий. Неудивительно, что самыми популярными оказались задания, когда не нужно было прилагать больших усилий для получения более высокого вознаграждения.
Во время игры мозг каждого участника сканировался с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). При этом обнаружилось, что у менее мотивированных добровольцев активность части мозга (премоторной области коры) была выше, чем у людей с высокой мотивацией. Считается, что премоторная область играет ключевую роль в принятии решений, поэтому ученые были удивлены тому, что при выборе задания, требующего усилий, активность этого участка мозга сильнее возрастала у апатичных людей.
«Мы ожидали, что данная область окажется менее активной у людей с низкой мотивацией, поскольку они с меньшей вероятностью принимают решения, которые требуют усилий, - говорит Масуд Хусейн (Masud Husain), профессор неврологии и когнитивной нейробиологии. - Тем не менее, мы получили противоположные результаты. По-видимому, это происходит из-за слабости функциональной структуры мозга. Как выяснилось при сканировании, у апатичных людей менее эффективны связи в передних отделах мозга, поэтому им приходится тратить больше энергии, чтобы превратить решения в действия».
«Известно, что некоторые люди менее других мотивированы достигать своих целей, но данное исследование впервые показало возможную биологическую основу апатии, - отмечает доктор Рализа Стоянова (Raliza Stoyanova), старший разработчик проектов в группе когнитивной нейробиологии и психического здоровья Wellcome Trust. - Однако теперь мы знаем, что она может быть связана с особенностями функционирования систем мозга, ответственных за мотивацию».
Дефицит мотивации часто наблюдается после инсульта и при болезни Альцгеймера, когда люди не выполняют даже простые действия, такие как гигиенические мероприятия или прием лекарств. При этом пациенты физически способны к деятельности и не находятся в состоянии депрессии. Таким образом, изучение биологических механизмов, ответственных за мотивацию, могло бы помочь найти средство лечения патологической апатии.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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