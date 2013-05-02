В Таиланде появится круглосуточный суд для туристов

В Таиланде обычные суды не справляются с потоком дел, инициированных обокраденными или избитыми иностранными туристами. Их рассмотрение занимает продолжительное время, а срок пребывания в стране ограничен.

Суд по делам, в которых одной из сторон выступают туристы, хотят создать в Таиланде. Он будет выносить решения оперативно – до того, как иностранные отдыхающие покинут страну.

«Предполагается, что суд по делам туристов будет работать не только днем, но и ночью. Все будет сделано для того, чтобы судебное решение было вынесено до отъезда туриста», – заявил министр туризма и спорта Таиланда.

Вопрос безопасности иностранцев в Таиланде стоит очень остро: все чаще туристы становятся жертвами преступников. Недавно в стране было создано специальное приложение для смартфонов, при помощи которого пострадавший может оперативно связаться с полицией.

Власти рассчитывают, что создание туристического суда будет способствовать большей безопасности иностранных гостей, пишет TRAVEL.RU.



РИА "Новый Регион".