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Миру угрожает очередной опасный вирус гриппа
Японские исследователи вместе со своими китайскими коллегами провели ряд экспериментов над свиньями и выделили инфекцию, которая может чрезвычайно быстро передаваться от человека к человеку, что грозит пандемией. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».
Согласно официальным данным, в последний раз всплеск этого таинственного вируса был зафиксирован на евроазийском континенте в 1979 году, однако вот уже на протяжении нескольких десятилетий инфекция не проявлялась. Учёные подчеркнули, что на данный момент именно китайские свинофермы поставляют больший процент мяса на мировой рынок, поэтому вероятность возникновения новой эпидемии гриппа довольно высока.
По словам экспертов, открытая недавно инфекция имеет много общего со свиным гриппом H1N1 и птичьим гриппом H7N9, поразившим некоторые страны мира в 2009 и 2013 годах. Тем не менее генетическое секвенирование показало, что данный вирус намного опасней, так как больше ориентирован на человеческие рецепторы и быстрее остальных может распространяться воздушно-капельным путём.
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Да-с, тесновато стало на планете - даже вирусы хотят жить по-человечески. . .