www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Миру угрожает очередной опасный вирус гриппа

02 Января 2016, 19:02 | В мире

Японские исследователи вместе со своими китайскими коллегами провели ряд экспериментов над свиньями и выделили инфекцию, которая может чрезвычайно быстро передаваться от человека к человеку, что грозит пандемией. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

Согласно официальным данным, в последний раз всплеск этого таинственного вируса был зафиксирован на евроазийском континенте в 1979 году, однако вот уже на протяжении нескольких десятилетий инфекция не проявлялась. Учёные подчеркнули, что на данный момент именно китайские свинофермы поставляют больший процент мяса на мировой рынок, поэтому вероятность возникновения новой эпидемии гриппа довольно высока.  

По словам экспертов, открытая недавно инфекция имеет много общего со свиным гриппом H1N1 и птичьим гриппом H7N9, поразившим некоторые страны мира в 2009 и 2013 годах. Тем не менее генетическое секвенирование показало, что данный вирус намного опасней, так как больше ориентирован на человеческие рецепторы и быстрее остальных может распространяться воздушно-капельным путём.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: грипп  вирус 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Nim20:06, 02.01.2016#

    Да-с, тесновато стало на планете - даже вирусы хотят жить по-человечески. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru