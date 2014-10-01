Ученые доказали, что пиво делает человека умнее

Пиво, точнее одна из его составляющих, может улучшить умственную деятельность, доказали ученые американского университета (штат Орегона), сообщают СМИ.

Ученые докопались до того, что один из флавоноидов, содержащихся в пиве и хмеле – а именно, ксантогумола – усиливает познавательную активность молодых мышей. Однако радоваться любителям хмельного напитка рано, ибо для должного количества флавоноида в организме нужно выпивать не менее 2 тыс. литров пива в день.

На наш взгляд, учитывая не натуральную природу современного пенного напитка и излишнее содержание в нем женских гормонов, «умнеть» все же стоит за счет чтения и употребление в пищу более полезных для здоровья продуктов. Например, что те же вещества, что и в пиве обнаружены в темном шоколаде, чернике и красном вине.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.