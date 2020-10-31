Колл-центры для пациентов с симптомами ОРВИ будут созданы в Приморье

Жители края, почувствовавшие недомогание, смогут обратиться в колл-центры, которые создадут в каждом муниципалитете Приморья. Соответствующее поручение дал губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперштаба в пятницу, 30 октября. Студенты медицинских вузов проконсультируют граждан о том, что необходимо делать при тех или иных симптомах.



Как отметили в региональном минздраве, в период роста эпидемиологической угрозы резко возросла нагрузка на телефонные линии скорой помощи и медицинских учреждений края – жители с трудом дозваниваются до врачей, в связи с чем снижается скорость реагирования медицинских бригад.



Губернатор Приморья распорядился создать дополнительные колл-центры, которые примут на себя существенную часть звонков.



«В нынешней ситуации при любом признаке ОРВИ человек начинает беспокоиться, что у него коронавирус, сразу звонит в скорую помощь. Нужно создать систему, которая снизит поток звонков на телефоны скорой помощи и медицинских учреждений – чтобы компетентный человек мог порекомендовать, как правильно проходить амбулаторное лечение. К этой работе можно подключить студентов медицинских вузов. За пример можно взять Уссурийск, где в самом начале эпидемии создали свой колл-центр, ежедневно обрабатывающий десятки звонков. Поручаю главам муниципалитетов связаться с главврачами и узнать, что нужно для работы с населением. Создадим дополнительные колл-центры, чтобы гражданам было спокойнее и наиболее нуждающимся помощь оказывалась в кратчайшие сроки», – заявил Олег Кожемяко.



По распоряжению главы региона минздрав и министерство цифрового развития Приморского края проработают данный вопрос в течение двух дней.



Отметим, что во Владивостоке уже создан такой колл-центр. Со 2 ноября с 10.00 до 18.00 отвечать на вопросы граждан будут студенты-старшекурсники медицинского университета. Многоканальный телефон: 8 (423) 2-614-380.



Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток