Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Колл-центры для пациентов с симптомами ОРВИ будут созданы в Приморье
Жители края, почувствовавшие недомогание, смогут обратиться в колл-центры, которые создадут в каждом муниципалитете Приморья. Соответствующее поручение дал губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперштаба в пятницу, 30 октября. Студенты медицинских вузов проконсультируют граждан о том, что необходимо делать при тех или иных симптомах.
Как отметили в региональном минздраве, в период роста эпидемиологической угрозы резко возросла нагрузка на телефонные линии скорой помощи и медицинских учреждений края – жители с трудом дозваниваются до врачей, в связи с чем снижается скорость реагирования медицинских бригад.
Губернатор Приморья распорядился создать дополнительные колл-центры, которые примут на себя существенную часть звонков.
«В нынешней ситуации при любом признаке ОРВИ человек начинает беспокоиться, что у него коронавирус, сразу звонит в скорую помощь. Нужно создать систему, которая снизит поток звонков на телефоны скорой помощи и медицинских учреждений – чтобы компетентный человек мог порекомендовать, как правильно проходить амбулаторное лечение. К этой работе можно подключить студентов медицинских вузов. За пример можно взять Уссурийск, где в самом начале эпидемии создали свой колл-центр, ежедневно обрабатывающий десятки звонков. Поручаю главам муниципалитетов связаться с главврачами и узнать, что нужно для работы с населением. Создадим дополнительные колл-центры, чтобы гражданам было спокойнее и наиболее нуждающимся помощь оказывалась в кратчайшие сроки», – заявил Олег Кожемяко.
По распоряжению главы региона минздрав и министерство цифрового развития Приморского края проработают данный вопрос в течение двух дней.
Отметим, что во Владивостоке уже создан такой колл-центр. Со 2 ноября с 10.00 до 18.00 отвечать на вопросы граждан будут студенты-старшекурсники медицинского университета. Многоканальный телефон: 8 (423) 2-614-380.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции».
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Новости партнеров
Новости тематики
- Колл-центры для пациентов с симптомами ОРВИ будут созданы в Приморье
- Еще 180 новых случаев заболевших коронавирусом выявили в Приморье за сутки
- Жителей Приморья призывают воздержаться от прохождения КТ "на всякий случай"
- COVID-19: За прошедшие сутки в Приморье выявлено 179 новых случаев
- Приморье продолжает бить антирекорды по числу заболевших COVID-19
- За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировали 145 новых случаев COVID-19
- Жители Приморья с признаками вирусной инфекции должны оставаться дома
- Роспотребнадзор Приморья: Выше риск заболеть COVID-19 в местах массовых контактов с людьми
- Минздрав Приморья: Такого ежедневного объема пациентов с COVID-19 еще не было
- В Приморье коронавирусом за сутки заболели 123 человека
Новости раздела
- Колл-центры для пациентов с симптомами ОРВИ будут созданы в Приморье
- Еще 180 новых случаев заболевших коронавирусом выявили в Приморье за сутки
- В пригородных электричках во Владивостоке проверили соблюдение масочного режима
- XVII Тихоокеанский медицинский Конгресс прошёл в дистанционном формате
- Андрей СИЛАЕВ: "Пациентам никогда не должно быть больно"
- Жителей Приморья призывают воздержаться от прохождения КТ "на всякий случай"
- COVID-19: За прошедшие сутки в Приморье выявлено 179 новых случаев
- Приморье продолжает бить антирекорды по числу заболевших COVID-19
- За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировали 145 новых случаев COVID-19
- Врачебная тайна: посещают ли студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета пары с подтвержденной "короной"?
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупный руководитель готов взять на вооружение беспредел "лихих" 90-х?..
- Иностранцы будут получать 50% полугодовой чистой прибыли группы компании FESCO
- Приморье продолжает бить антирекорды по числу заболевших COVID-19
- Соблюдение масочного режима проверяют во Владивостоке
- Жителей Приморья призывают воздержаться от прохождения КТ "на всякий случай"
- Экспертный совет обсуждает и действует
- Строительство детсада в микрорайоне Патрокл во Владивостоке планируется завершить до конца года
- Жителей Приморья призывают остерегаться кибермошенников
- Во Владивостоке отремонтировали фасады 43 исторических зданий
- Объединяйтесь: что такое ТОС и зачем приморцам нужно идти на три буквы