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В декабре первых пациентов примет новый онкологический центр Приморья

31 Октября 2017, 11:00 | Приморье

Работы в одном из корпусов онкологического центра, который строится по государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», уже почти завершены. По словам начальника участка, всего в корпусе будет 22 палаты, по 11 на двух этажах здания. Палаты - двухместные с отдельным входом и санузлом. Кроме этого, уже сейчас во многих палатах сделали внутренние работы: покрасили стены, сделали розетки, кнопки экстренного вызова и положили линолеум.

В настоящее время уже начались первые работы по благоустройству территории: к рабочим привезли «скальник», щебенку и бордюры. Рабочие планируют до конца ноября подготовить всю территорию под асфальтирование. Уже сейчас начали устанавливать столбыосвещения и бордюры. В здании уже сделали вентиляционную систему и начали монтировать лифты.

Добавим, что в начале октября стройку здания краевого онкологического диспансера проинспектировал врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО. По мнению главы края, при правильной организации рабочего процесса сдать в эксплуатацию этот социально значимый объект можно на два месяца раньше запланированного - в феврале 2018 года.


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подрядчику и главному врачу необходимо скоординировать свою работу по вводу объекта в эксплуатацию. Как только строители сдают этаж, сразу же должны заходить врачи, контролировать установку оборудования и готовить помещения к приему пациентов», - отметил Андрей Тарасенко.

Подрядчик на встрече с врио главы края пообещал исполнить все его требования и рекомендации. На завершение строительства из бюджета края выделено 194 млн рублей.

Иван Крышан, фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.

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Теги: доступная медицина 













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