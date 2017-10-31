Нательная живопись

Как обезопасить себя от негативных последствий самовыражения в татуировке

Тенденция последних лет показывает - тяготение к татуировкам приобретает массовое направление, граничащее с маниакальным. Нательной росписью увлекаются нынче не только звезды шоу-бизнеса, но вполне себе рядовые граждане - от мала до велика. Очереди в тату-салонах, по признанию самих мастеров, расписана на месяцы вперед, и в отличие от советских лет сегодня татуировка не воспринимается как «метка зэка». Напротив, нанесение на тело различных рисунков является сегодня популярным способом самовыражения и привлечения внимания.

Но настолько ли безопасны модные татуировки? Может ли процесс нанесения на тело стойкого перманентного рисунка посредством введения красящего пигмента в подкожную клетчатку навредить здоровью? Об этом мало кто задумывается.

Современные татуировки наносятся не в подвалах, а в цивилизованных специализированных учреждениях. Тату-процедура приравнена к косметологической, стоит немалых денег и наносится мастером, как правило, безболезненно.

Многие специалисты утверждают, что татуирование - это полностью безопасный процесс, если его выполняют правильно.

Однако татуировку необходимо рассматривать как нечто среднее между косметической манипуляцией и оперативным вмешательством. А любое оперативное вмешательство может быть опасным.

«По сути, что такое татуировки? Это несмываемые картинки на теле человека, которые мастер выполняет путем инъекций специфической краски в подкожный слой на глубину до 3 мм при помощи миниатюрной иглы. Красящее вещество точечно впрыскивается под кожу, и из множества таких маленьких точек получается законченный рисунок. Большая часть мастеров, которые делают тату, используют для этой цели электрические машинки. Как специалист с многолетним стажем могу ответственно заявить - несмотря на то что медицинского образования мастеру не требуется, если процедура выполняется в хорошем салоне, то опасности заражения инфекциями практически нет, так как в условиях высокой конкуренции и повышенного спроса на татуировки мы ценим свою репутацию и своих клиентов», - рассказывает Александр Поляков, тату-мастер салона.

От «портака» до СПИДа

Термин «татуировка» заимствован из полинезийского языка и дословно означает «рисунок». Татуировку принято считать высокохудожественным изображением, и наносится она в специализированных салонах профессиональными мастерами. Одной из самых эстетически неприятных ситуаций при нанесении татуировки может стать внезапное ее превращение в так называемый «портак» - расплывшееся изображение, мало напоминающее то, которое заказывал клиент. В дальнейшем убрать или зарисовать такой «портак» практически невозможно. Шрам останется на всю жизнь.

Другая опасность связана с нарушением необходимых правил ухода за наколотым рисунком.

Иногда татуированная поверхность может подвергнуться заражению при преждевременном контакте с одеждой либо при попадании бактериальных загрязнений на поверхность воспаленной кожи. Патологические процессы могут развиться при механических повреждениях, царапинах на области наколки. Кроме того, медленное заживление может происходить из-за ослабленного иммунитета.

Чтобы исключить аллергическую реакцию, эксперты советуют перед нанесением рисунка на кожу сделать аллергопробу: ввести крошечное количество пигмента и выждать как минимум сутки.

Александр Поляков рассказал, что сегодня в тату-салонах используют новые гипоаллергенные краски на органической основе, которые заказываются в США. Помимо того, что рисунок наносится в стерильных условиях, мастер заботится и о том, чтобы процедура проходила безболезненно. Для этого существуют специальные кремы, которые стоят сравнительно недорого - в районе 450 рублей.

Однако ученые доказали, что многие чернила, используемые во время нанесения рисунка, являются канцерогенными, другими словами, они способны вызвать развитие онкологических образований. Самым опасным из обнаруженных веществ можно назвать бензопирен, провоцирующий рак кожи.

Еще одна опасность, по мнению специалистов, - использование некоторыми «мастерами-ломастерами» нестерильных игл. Это чревато развитием очень серьезных заболеваний, среди которых СПИД и вирусный гепатит В, симптомы заражения которыми человек замечает не сразу.





Кто виноват и что делать

Несмотря на то что требования к салонам сегодня довольно серьезные и опасность заражения сведена к нулю, около 40% тату-салонов во Владивостоке работают в кустарных условиях. Необходимо помнить, что на основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1069н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг»», медицинское образование или наличие медицинской лицензии не являются условием осуществления профессиональной деятельности тату-мастера. Конечно, желательно, чтобы в салоне был документ СанПиН-2010 для предприятий коммунально-бытового назначения, который содержит правила и нормативы для салонов художественных татуировок. Но в случае негативных последствий после нанесения татуировки доказать вину салона будет крайне трудно.

Нужно четко понимать, что татуировка – это рана. И, как любая рана, она требует повышенного внимания и грамотного ухода

«Конечно, тату-художник даже без медобразования должен обязательно соблюдать нормы и правила гигиены, ему необходимо надеть перчатки, убрать волосы и использовать не пачкающуюся одежду», - рассказала частный тату-мастер Ольга Талдина, отметив, что мастер на дому и мастер в салоне несут ответственность за качество татуировки одинаково. То есть практически не несут вовсе.

Безусловно, риск привлечения к административной ответственности за нанесение некачественных татуировок без медицинской лицензии, конечно, существует, но чаще всего при должной обоснованности со стороны адвоката тату-мастер наказания избежит. Как поясняют сотрудники тату-салонов, в 99 случаях из 100 осложнения у клиента после процедуры нанесения татуировки являются следствием халатного отношения самого клиента.

«Перед процедурой мы доходчиво объясняем, что нанесение татуировки - это процесс, который сопровождается выделением небольшого объема крови. То есть, безусловно, происходит травмирование верхних слоев кожи, в которых есть капилляры. Как и любая рана, татуировка требует тщательного ухода. И уж каким нужно быть странным человеком, чтобы после нанесения татуировки сразу рискнуть искупаться в местах общественного пользования. Конечно же, в ранки попадет инфекция. И, естественно, проблемы не обойдут вас стороной. Может быть все что угодно - от воспаления до заражения крови. Из 300 человек, которым я набивал татуировки, у двоих именно такая ситуация и произошла, но здесь мастер ответственности за поступки людей не несет», - предупреждает Александр Поляков.

Как пояснили художники, в зависимости от сложности рисунка, процедура делится на несколько сеансов, как правило, по три часа каждый. В общем вся работа может занимать около девяти часов, то есть три сеанса, и стоить от 10 тыс. рублей за сеанс.

«Что касается наших китайских коллег, нанесение татуировки там существенно дешевле, чем в Приморье. Однако качество и безопасность - под большим вопросом», - отметил Александр Поляков.

В целом, гарантий того, что нанесение татуировки даже самым высококвалифицированным мастером пройдет без последствий, нет. Человек, записавшийся на сеанс, может и сам не знать о своем заболевании, которое проявится только в салоне. Например, просто противопоказано делать тату при анемии.

«Нужно четко понимать, что татуировка - это рана. И, как любая рана, она требует повышенного внимания и грамотного ухода, - не устает повторять Ольга Талдина. - Помимо плохих мастеров 90 % осложнений провоцирует сам человек. Если не обрабатывать татуировку, она может стать обычной болячкой, шелушиться и заживать как обычная рана, оставляя не красивый рисунок, а обычный шрам. И тут уж ничего не поделаешь».

Законодательством вопросы ответственности тату-салонов не регулируются. Все ограничивается запретом на нанесение картинок определенного формата, например, оскорбительного характера.

Поэтому, как говорится, «спасение утопающего - дело рук самого утопающего». Однако напомним, в регионе действует «Программа развития здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы, нацеленная на сохранение здоровья граждан, поэтому медики проявляют беспокойство и настоятельно рекомендуют: перед тем как обратиться даже в самый проверенный тату-салон, необходимо самостоятельно пройти врача, сдать анализы, убедиться, что здоровье в совершенном порядке. Мастер, кстати, тоже должен побеспокоиться и потребовать у клиента справку от врача. Но это в современных тату-салонах столицы Приморья скорее исключение из правил.

Анна Мацовская.

Журнал "Дальневосточный капитал".