Санаторный пасьянс

Обширная сеть санаториев Приморья - это наше недооцененное богатство, которым еще нужно правильно пользоваться

Минеральные воды, лечебные грязи, морской климат делают практически весь край большим курортом, на территории которого действует обширная сеть санаториев. На их базе решаются задачи профилактики заболеваемости и реабилитации, о которых говорится в региональной программе «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Наука в союзе с природой

Последние годы появились новые данные по медицинской оценке минеральных вод и лечебных грязей для наружного и внутреннего применения. Ученые пришли к новым представлениям о механизме лечебного действия курортных факторов, раскрыли сущность бальнеологических реакций, оказывающих целебное воздействие на организм человека, и пришли к выводу, что многовековые представления о целебной силе природы абсолютно верны.

Приморье вполне может стать международной туристической Меккой для желающих поправить здоровье. Если учесть, что по данным Всемирной организации здравоохранения, 10% людей являются инвалидами (в большей или меньшей степени), то роль наших минеральных вод и лечебных грязей весьма велика.

Только в рамках ВОЗ разработаны и действуют более 40 программ реабилитации больных после операций, аварий, хронических болезней. Созданы профильные институты, кафедры, ведется последипломная подготовка в медицинских вузах. В конце ХХ века в России под руководством академика РАМН профессора В.М. Боголюбова был издан трехтомник «Медицинская реабилитация», в котором прописаны все болезни и методы излечения их на базе санаториев. И если в Приморье нет узко специализированных санаториев типа туберкулезных или почечных, то можно считать большим плюсом, что наши санатории все широкого профиля. Одно печалит: мы недостаточно ценим свои богатства. По-хорошему, лечение и отдых в местных санаториях должны стать нормой жизни для каждого жителя Приморья. Пока же можно сказать, что мы сидим на мешке с золотом, которым не очень-то и пользуемся.

Как сделать правильный выбор?

Итак, вы заглянули в интернет и увидели, что санаториев в Приморье десятки. Они есть даже в небольших поселках типа Чистоводного, Сибирцево, при этом славятся многолетними традициями лечения и научных исследований. Как правильно выбрать то, что вам нужно?

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, согласно методическим указаниям Минздравсоцразвития РФ № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», целесообразность направления на санаторно-курортное лечение определяет лечащий врач после обследования. При наличии показаний больному выдается справка с рекомендацией санатория.

Практически все приморские санатории используют минеральные воды и лечебные грязи. Где-то они свои, где-то привозные. Все санатории оснащены большим количеством аппаратуры для физиотерапевтического лечения, и, как утверждает Анна Гордеевна Караченова, заведующая физио-терапевтическим отделением КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №4» г. Владивостока, лечащие врачи хорошо ориентируются в возможностях наших санаториев, потому что на курсах повышения квалификации они посещали многие из них.

Больному важно понять, уточняет Караченова, что нельзя объять необъятное - за один приезд в санаторий вылечить всё. С возрастом у человека набирается букет болезней, и надо выбрать самый «пышный цветок» и сосредоточиться на нем. А ведь приходится наблюдать, как больные помимо назначенных врачом процедур оплачивают и проходят множество других. В результате неумеренного лечения зарубцевавшаяся язва желудка открывается снова, а вылеченная было гипертония опять возвращается. Из стадии ремиссии болезни опять переходят в активную стадию. А ведь лечащий врач знает о противопоказаниях больного и никогда не назначит гипертонику криомассаж, а язвеннику строго пропишет режим приема минеральных вод.

Коротко о многом

В Приморье работают более 40 санаториев, и, как правило, они оздоровительные, предлагающие широкий спектр медицинских услуг. Но когда речь идет о заболеваниях органов зрения, специалисты говорят о санатории «Жемчужина», и даже подчеркивают - это единственное учреждение в Сибири и на Дальнем Востоке, специализирующееся на лечении глаукомы. Здесь 15 лет успешно лечат дистрофию сетчатки, миопатию, астигматизм. Для взрослых и детей, много времени проводящих за компьютером, разработан курс профилактических общеукрепляющих процедур.

Если речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, то, конечно же, в первую очередь мы говорим о тех санаториях, которые расположены рядом с природными источниками минеральных вод: «Шмаковка», «Жемчужина», «Ласточка», «Амгу», «Горноводное», «Чистоводное», и только потом мы называем те, которые долгие годы специализируются на лечении этой группы заболеваний: «Амурский Залив», «Строитель», «Изумрудный».

Органы дыхания лечат: «Амурский Залив», «Изумрудный», «Жемчужина», «Океан», «Строитель».

Сердечно-сосудистую систему лечат: «Изумрудный», «Горноводное», «Шмаковка».

Мочевыделительную систему лечат: «Жемчужина», «Изумрудный», «Амурский Залив», «Строитель».

Болезни кровообращения лечат: «Жемчужина», «Амурский Залив», «Океан», «Строитель».

Заболевания обмена веществ лечат: «Изумрудный», «Амурский Залив».

Профессиональные заболевания органов дыхания: «Изумруд». Нервную систему лечат: «Амурский Залив», «Океан», «Строитель», «Амгу», «Садгород», «Чистоводное».

Опорно-двигательный аппарат лечат: «Жемчужина», «Амурский Залив», «Океан», «Строитель», «Амгу», «Садгород», «Чистоводное».

Гинекологические заболевания: «Амурский Залив», «Строитель», «Амгу», «Садгород».

Большая группа санаториев предоставляет медицинские услуги детям вместе с родителями, в частности это делают санатории «Жемчужина» и «Строитель».

Чем лечат в санатории

В санаториях на наше здоровье работают три основных фактора:

Климатический фактор предполагает благоприятную для организма природу - отдаленность от больших городов, чистый воздух. В случае с морскими курортами лечение осуществляется в том числе и за счет морского воздуха.

Бальнеологический фактор предполагает лечение минеральной или термальной водой. Это не только прием внутрь, но и ванны, души, компрессы. Каждая минеральная вода имеет свое действие. Чтобы определить полезную именно для вас, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Грязелечение. Обогащенные минералами грязи также благотворно влияют на общее состояние человека. Положительное влияние оказывают они на больных с кожными заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

Больному важно понять, что нельзя объять необъятное – за один приезд в санаторий вылечить всё. С возрастом у человека набирается букет болезней, и надо выбрать самый «пышный цветок» и сосредоточиться на нем

Большинство санаториев успешно соединяют в себе все три фактора лечения.

Хорошо показало себя криолечение - это современный метод физиотерапии с использованием сверхнизких температур. Для лечения бронхолегочных заболеваний полезны соляные пещеры, которые есть в ряде санаториев.

Важно помнить, что если вы хотите посетить санаторий с лечебными целями, лучше заранее обратиться к своему лечащему врачу, потому что без санаторно-курортной карты в российских здравницах зачастую не принимают. При наличии диагноза и основных анализов в санатории подберут подходящую для вас программу лечения. Кстати, в стоимость путевки входят именно те процедуры, которые прописаны по санаторно-курортной карте. За дополнительные процедуры придется доплачивать.

Преимуществом отдыха в санаториях Приморья является то, что в отличие от зарубежных курортов погодные особенности не заставят вас переносить все тяготы акклиматизации. Близость моря, высокая инсоляция, чистый тонизирующий воздух укрепят ваше здоровье. Солнечные ванны и морское купание, повысят сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям в зимний период.

В санаториях Приморья успешно лечатся ишемическая болезнь сердца, стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, облегчается состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца, аортокоронарного шунтирования. Реабилитируются больные, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения. Лечатся также и женские болезни.

Проводится сеансы психотерапии. Применяются различные диеты, направленные на лечение гастритов, гепатита, цирроза печени, ожирения, сахарного диабета, хронической сердечной недостаточности. Каждый санаторий старается сделать лечение и отдых как можно более комфортными. Сауны, бассейны, тренажерные залы, солярии, библиотеки, косметический и стоматологический кабинеты, красивая территория для прогулок, экскурсии - это не полный перечень услуг, которыми пользуются отдыхающие. Средняя цена лечения в приморском санатории - от 25 тысяч рублей за 10 дней.

ДОСЬЕ «ЖУРНАЛА ЗДОРОВЬЯ»: Природные лечебные ресурсы края разнообразны: целебных источников более ста, подавляющая часть которых расположена в Кировском районе, где находятся крупнейшие санатории Приморья. Самое большое месторождение целебных вод – Шмаковские нарзаны и термальные минеральные воды Чистоводненские, Синегорские, Горячий и Сухой ключи. Температура термальных источников варьируется от 39 до 70 градусов. Лечебные грязи в Приморье делятся на морские и озерные, залегают в Амурском заливе, под Находкой и в Ханкайском районе. Приморье отличается наиболее благоприятными на востоке страны природно-климатическими условиями для лечения и отдыха. Прекрасные песчаные пляжи, продолжительный купальный сезон, богатая растительность и разнообразный ландшафт – это черты Владивостокской курортной зоны на побережье Амурского залива.

Наталья ДЕКА, фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.