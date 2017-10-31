От стресса до депрессии - один шаг

Состояние избыточного эмоционального напряжения или, другими словами, стресса, знакомо каждому из нас. Именно поэтому в психологии значительная роль отводится профилактике нервных срывов. В краевой «Программе развития здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы также большое внимание уделяется здоровью приморцев. Как сохранить душевное равновесие и сделать так, чтобы маленький стресс не перерос в большую депрессию, корреспонденту «Журнала Здоровья» рассказала медицинский психолог, заведующая отделением психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи КГБУЗ ВКДЦ Лариса Дробот.

Тревожные звоночки

Стресс - это ответ организма на неожиданные и непривычные ощущения, сильные эмоции. Потеря/смена работы, переезд в другой город, разлука с близкими, финансовые проблемы, трудности в общении, недостаток сна и отдыха, напряженная трудовая деятельность - все это может стать причиной возникновения стрессового состояния. Его признаками являются: снижение настроения, утрата работоспособности, вялость, апатия, изменение мышления с преобладанием пессимистичного взгляда на вещи, повышенная раздражительность, проблемы с концентрацией внимания, избыточная тревожность. Несмотря на то что стресс - это универсальная реакция организма на внешние раздражители, его главная опасность состоит в том, что он может приводить к нервному истощению и развитию многих заболеваний.

К сожалению, только в нашей стране обращение к психологу до сих пор воспринимается как отклонение от общепринятых рамок. Тем не менее потребность в квалифицированной психологической поддержке, на разных этапах жизни существует у каждого

- Когда мы чувствуем в себе навязчивую потребность поделиться с другими людьми нашими проблемами или наоборот, внезапно сильно хотим отгородиться от социума «в поисках истины», - это первый сигнал того, что наша душа подхватила опасный вирус под названием «стресс», - говорит Лариса Дробот. - Наша жизнь коротка и бесценна, и я сомневаюсь, что кто-то хочет целенаправленно делить ее со стрессом. С одной стороны, стресс мобилизирует и является неотъемлемой частью нашего развития, с другой - отрицательные эмоции в течение длительного периода времени способны сильно подорвать как наше психическое, так и наше физическое здоровье. Затяжной, хронический стресс потенциально может привести к такому серьезному психическому расстройству, как депрессия. Чтобы не допустить последующего негативного влияния стресса, следует своевременно применять корректирующие меры.

Методы самопомощи

Настраиваем себя на позитив

Для хорошего настроения существует одна-единственная основа - это радость. Все остальные положительные эмоции, по большому счету, являются ее производной. Как бы ни было плохо, найдите возможность себя порадовать. Причем самым простым способом вызвать радость являются приятные нашему сердцу воспоминания. Вспомните, когда вам было по-настоящему хорошо, когда вы чувствовали, что все дела удаются, а мир к вам добр и открыт. Постарайтесь оживить эти воспоминания и «примерьте» их к вашей сегодняшней жизни. Если проблема с супругом - вспомните особенно яркие и приятные моменты, связанные с мужем (почему-то же вы выбрали именно этого человека в мужья), если конфликт с коллегами по работе - поищите в памяти наиболее приятные и веселые эпизоды ваших взаимоотношений, что интересно - они всегда найдутся! То, о чем мы думаем, куда направляем наш внутренний взор, становится частью нас, хотим мы этого или нет. А потому старайтесь как можно чаще думать о хорошем.

Осознаем проблему

Стресс - это всегда результат неразрешенной душевной проблемы. Ведь не случайно родилось выражение «душа болит». Полезно задать себе вопрос, что послужило толчком к возникновению той или иной не очень приятной ситуации? Сформулируйте для себя причину ваших истинных переживаний и тревог. И попробуйте на время отпустить волнующую вас проблему. Возьмите паузу. Ощутите свои переживания, не бегите от себя и ни в коем случае не осуждайте себя за то, что испытываете. Гнев, боль, отчаяние, ревность, зависть, злость…Вы живой человек, способный чувствовать разную палитру эмоций, и совершенно не стоит себя за это корить. Если негативных эмоций слишком много, выпишите их на чистый лист, а потом порвите его или сожгите. Учтите, что на пике душевных терзаний нельзя принимать никаких важных решений! Сначала нужно восстановить психологический баланс. Баня, тренажерный зал, поход к косметологу, в любимое кафе, просмотр добрых и веселых фильмов - первая помощь при наступлении признаков стресса! Только в умиротворенном состоянии появляется способность видеть пути продуктивного разрешения как внутреннего, так и внешнего конфликта. Кстати, не забывайте о полноценном сне и правильном питании - они тоже являются надежными помощниками нашего организма в борьбе за душевное здоровье.

Учимся извлекать возможности

Золотое правило: если есть проблема, значит, есть и решение. И это решение, как правило, зачастую оказывается простым и очевидным. Но самое главное - это знать, к чему идешь. Представьте себе наилучший и наихудший варианты разрешения конфликта. Что нужно лично вам сделать, для того чтобы, как минимум, стабилизировать ситуацию? Определите для себя ключевые точки предстоящей работы. И вообще, учитесь ставить долгосрочные и масштабные цели, не забывая при этом наслаждаться настоящим моментом. Учитесь хвалить себя даже за самые незначительные достижения. Вовремя сдали отчет? Великолепно! Вежливо ответили обидчику и не поддались на провокации? Замечательно! Сделали то, что еще вчера казалось невозможным? Отлично! Поощряйте себя за мелкие успехи и не расстраивайтесь, если что-то идет не так. Если решить поставленную задачу нужно в короткие сроки, не бойтесь обращаться за советом и консультацией к знающим людям, профессионалам в той или области. А еще полезно представить значимого для вас человека, который вызывает ваше уважение, и поразмышлять о том, как бы он поступил в данной ситуации. Кстати, этот подход в ряде случаев приносит очень хорошие плоды.

Принимаем ответственность за свою жизнь

Замечали вы или нет, но больше всего стресс накрывает тех, кто перекладывает ответственность на других людей. Если это актуально и для вас, то перестаньте оправдываться и списывать все на обстоятельства. Все, что происходит с вами, - это результат только вашего приложения усилий. Окружающие нас люди и происходящие с нами события - лишь отражения нашего мировоззрения. Эффективную и правильную линию поведения может выстроить только тот человек, который находится в гармонии с собой и окружающим миром. Идеальных людей нет, поэтому учитесь признавать свои ошибки и никогда, никогда не обвиняйте в своих бедах других! Если вы хотите научиться нести ответственность за свои поступки, дисциплинируйте себя. Ставьте себе конкретные сроки и задачи, отслеживайте своевременность их выполнения. И помните, что по мере наработки практического опыта и житейской мудрости, вы научитесь с легкость преодолевать те кризисные ситуации, которые в прошлом казались неразрешимыми. Чрезмерно перегружать себя не стоит, но и излишне жалеть себя навряд ли нужно. Ищите золотую середину и идите спокойным и уверенным курсом в сторону саморазвития.

Как бы ни было плохо, найдите возможность себя порадовать. Причем самым простым способом вызвать радость являются приятные нашему сердцу воспоминания

…Или, может, обратиться …к врачу?

- Во всем мире посещение психолога считается нормой и адекватной профилактикой психических расстройств, - отмечает психолог. - Именно такой цивилизованный подход помогает предотвратить последующее возникновение стрессовых состояний. К сожалению, только в нашей стране обращение к психологу до сих пор воспринимается как отклонение от общепринятых рамок. Тем не менее потребность в квалифицированной психологической поддержке на разных этапах жизни существует у каждого.

Как отмечает Лариса Дробот, психолог знает тонкие механизмы работы сознания и помогает избежать психологических лабиринтов в попытке разрешения, на первый взгляд, сложных и тупиковых ситуаций. Однако справедливости ради стоит отметить, что ни один психолог не будет делать за человека его собственную «работу над ошибками», специалист лишь может придать импульс уверенности и помочь активизировать внутреннюю энергию, в связи с чем человек сможет не только справиться с проблемой, но и сумеет раскрыть новые грани своей личности. То есть психолог только помогает пациенту, сопровождая его на пути душевного исцеления, чтобы тот смог адекватно оценить стоящую перед ним задачу и самостоятельно найти оптимальное ее решение.

- Во время психологической проработки травмирующих ситуаций убирается негативный эмоциональный фон, и «освободившееся» от тяжелых переживаний пространство заполняется позитивными чувствами, эмоциями и установками, - комментирует Лариса Александровна. - Так человек постепенно приходит к осознанию и более глубокому пониманию не только себя, но и своих взаимоотношений с окружающими. Вообще, любую проблему целесообразно решать на самом начальном этапе ее проявления, не допуская ее патологического разрастания в большую беду. Иными словами, поход к психологу - это профилактика. И стесняться этого совершенно не стоит.

Марина ШЕСТАКОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.