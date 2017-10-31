В Приморском крае повышают уровень лабораторной диагностики

Приморские медики повышают свою квалификацию, а вместе с ней - и качество диагностики. Так, в рамках реализации краевой программы развития здравоохранения на 2013-2020 годы в роддоме № 3 Владивостока состоялся семинар по вопросам иммуногематологических исследований. Участие в мероприятии приняли сотрудники нескольких крупнейших медучреждений края, осуществляющие лабораторную диагностику по данному направлению.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, в рамках рабочей встречи состоялось выступление эксперта по иммуногематологии Андрея Бордашева (Москва), который рассказал коллегам об особенностях иммуногематологического анализа с использованием гелевых карт, о наиболее распространенных ошибках, допускаемых при его проведении, и о контроле над качеством исследований. Кроме того, участники семинара обсудили вопросы, связанные с верификацией сложных случаев группового типирования крови по системе АВ0 и идентификацией иммуноглобулинов и системы «Комплимент» при наличии положительной прямой реакции Кумбса, а также протокол идентификации антиэритроцитарных антител.

Стоит подчеркнуть, что за сложной терминологией скрывается не менее сложная диагностика, которая при своевременном и качественном проведении способна не просто повысить уровень оказания медицинской помощи, а спасти жизнь. Так, детальный иммуногематологический анализ, возможный благодаря современной аппаратуре и уникальным технологиям, позволяет еще на этапе беременности женщины выявлять гемолитическую болезнь новорожденных, устанавливать степень ее тяжести и принимать необходимые меры по снижению рисков для здоровья матери и ребенка.

Результаты высокоточных иммуногематологических исследований играют важную роль и при подготовке к переливанию крови. Полученная информация обеспечивает правильный подбор пар «донор-реципиент» и тем самым исключает появление осложнений после трансфузий. А это ценно не только для акушерства и гинекологии, но и для других областей медицины.

К слову, клинико-диагностическая лаборатория родильного дома № 3 Владивостока, участвующая в программе международной оценки качества лабораторных исследований, оснащена анализатором для иммуногематологической диагностики IH 1000. Этот аппарат действует на основе передовой гелевой технологии и предусматривает полную автоматизацию процесса. Уникальность данного оборудования состоит в том, что оно позволяет точно определять подгруппы крови и устанавливать резус-принадлежность, выявлять слабый вариант антигена D, проводить фенотипирование и пробы на совместимость. Такие обследования в учреждении проходит в среднем 1 тыс. пациентов в месяц. Всего же количество иммуногематологических исследований, выполненных в круглосуточной лаборатории «третьего» роддома Владивостока, превышает 250 тысяч в год.

Марина ШЕСТАКОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.