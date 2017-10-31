Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае повышают уровень лабораторной диагностики
Приморские медики повышают свою квалификацию, а вместе с ней - и качество диагностики. Так, в рамках реализации краевой программы развития здравоохранения на 2013-2020 годы в роддоме № 3 Владивостока состоялся семинар по вопросам иммуногематологических исследований. Участие в мероприятии приняли сотрудники нескольких крупнейших медучреждений края, осуществляющие лабораторную диагностику по данному направлению.
Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, в рамках рабочей встречи состоялось выступление эксперта по иммуногематологии Андрея Бордашева (Москва), который рассказал коллегам об особенностях иммуногематологического анализа с использованием гелевых карт, о наиболее распространенных ошибках, допускаемых при его проведении, и о контроле над качеством исследований. Кроме того, участники семинара обсудили вопросы, связанные с верификацией сложных случаев группового типирования крови по системе АВ0 и идентификацией иммуноглобулинов и системы «Комплимент» при наличии положительной прямой реакции Кумбса, а также протокол идентификации антиэритроцитарных антител.
Стоит подчеркнуть, что за сложной терминологией скрывается не менее сложная диагностика, которая при своевременном и качественном проведении способна не просто повысить уровень оказания медицинской помощи, а спасти жизнь. Так, детальный иммуногематологический анализ, возможный благодаря современной аппаратуре и уникальным технологиям, позволяет еще на этапе беременности женщины выявлять гемолитическую болезнь новорожденных, устанавливать степень ее тяжести и принимать необходимые меры по снижению рисков для здоровья матери и ребенка.
Результаты высокоточных иммуногематологических исследований играют важную роль и при подготовке к переливанию крови. Полученная информация обеспечивает правильный подбор пар «донор-реципиент» и тем самым исключает появление осложнений после трансфузий. А это ценно не только для акушерства и гинекологии, но и для других областей медицины.
К слову, клинико-диагностическая лаборатория родильного дома № 3 Владивостока, участвующая в программе международной оценки качества лабораторных исследований, оснащена анализатором для иммуногематологической диагностики IH 1000. Этот аппарат действует на основе передовой гелевой технологии и предусматривает полную автоматизацию процесса. Уникальность данного оборудования состоит в том, что оно позволяет точно определять подгруппы крови и устанавливать резус-принадлежность, выявлять слабый вариант антигена D, проводить фенотипирование и пробы на совместимость. Такие обследования в учреждении проходит в среднем 1 тыс. пациентов в месяц. Всего же количество иммуногематологических исследований, выполненных в круглосуточной лаборатории «третьего» роддома Владивостока, превышает 250 тысяч в год.
Марина ШЕСТАКОВА. Фото автора.
Новости тематики
- Нательная живопись
- Санаторный пасьянс
- От стресса до депрессии - один шаг
- В Приморском крае повышают уровень лабораторной диагностики
- Телемедицина приходит в села Приморья
- Приводим холестерин в норму
- Новый сустав вместо старого
- БАД ты мне или не БАД?
- Здоровье начинается с профилактики
- Детское здоровье "под ключ"
Новости раздела
- Нательная живопись
- Санаторный пасьянс
- От стресса до депрессии - один шаг
- В Приморском крае повышают уровень лабораторной диагностики
- Телемедицина приходит в села Приморья
- Приводим холестерин в норму
- Новый сустав вместо старого
- БАД ты мне или не БАД?
- Здоровье начинается с профилактики
- Детское здоровье "под ключ"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Директора пошли на "выход"
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Китайцы могут обвалить доллар
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект