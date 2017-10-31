Телемедицина приходит в села Приморья

Жителям сел Уссурийского городского округа теперь доступны телемедицинские технологии. Жители сел могут, не выезжая в городскую больницу, сделать электрокардиограмму (ЭКГ). При этом получить данные о состоянии сердца можно как в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП), так и на дому.

«Программа развития здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы уделяет особое внимание этому прогрессивному виду медицины. Как сообщили «ЖЗ» в департаменте здравоохранения, сегодня теле-ЭКГ успешно применяется в 16 фельдшерско-акушерских пунктах Уссурийского района.

«Наша больница одна из первых в крае, которая начала работать в этом направлении. Сделать ЭКГ непосредственно в любом селе стало возможным благодаря внедрению в эксплуатацию программно-аппаратного телемедицинского комплекса для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Стоимость комплекса составила почти 1,8 миллионов рублей», - сообщил главный врач Уссурийской городской больницы Андрей Скирута.

Он отметил, что принцип действия комплекса очень прост. «Данные, снятые посредством электрокардиографа, через Bluetooth передаются в смартфон, в котором установлено специальное программное обеспечение. Далее через интернет в цифровом виде они поступают на кардиосервер, где сохраняются в едином централизованном архиве Уссурийской больницы. В свою очередь кардиосервер отправляет кардиограмму на сервер автоматической интерпретации ЭКГ, откуда автоматическое заключение возвращается обратно. После чего медицинский работник получает возможность анализа ЭКГ», - рассказал главный врач учреждения.

При этом весь процесс от момента подключения датчиков электрокардиографа к пациенту до получения заключения занимает несколько минут.

По словам и.о. заведующей ФАПом села Раковка Татьяны Малковой, после получения электрокардиографов у фельдшеров в селах нет необходимости дожидаться приезда скорой помощи, и можно на месте определить, инфаркт у человека или нет.

«Теле-ЭКГ позволяет установить диагноз очень быстро. Это значительно ускоряет оказание первой медицинской помощи при острых коронарных синдромах. Кроме того, электрокардиограмму можно сделать не только в ФАПе, но и на дому. Аппараты переносные, легкие и занимают немного места. Ежедневно я делаю не меньше двух ЭКГ», - говорит Татьяна Малкова.

Отметим, что весь персонал ФАПов Уссурийского городского округа прошел обучение работе с новым телемедицинским оборудованием.

Администрация больницы позаботилась и о том, чтобы у оборудования была предусмотрена резервная возможность отправить ЭКГ посредством интернета врачам-кардиологам поликлиники №1 и 2 для более детальной интерпретации заключения ЭКГ. Специалисты предоставят по телефону рекомендации о том, что необходимо сделать, чтобы помочь пациенту. Заключение, получаемое кардиометром, чем-то напоминает светофор: оно также обозначается тремя цветами. Причем эти цвета показывают не только результаты ЭКГ, но и ритма сердца.

«Если пациент здоров, цвет будет зеленый. Если заключение окрасится в желтый цвет, значит, имеются какие-то незначительные изменения, если в красный, то необходимо принимать срочные меры для оказания помощи человеку», - говорит фельдшер.

По словам Андрея Скирута, фельдшер знает, как действовать в той или иной ситуации после получения результатов ЭКГ.

«В зависимости от полученного заключения, больного могут направить на прием к терапевту или к кардиологу. Или же в случае диагностированного инфаркта вызвать скорую медицинскую помощь, чтобы на догоспитальном этапе ему можно было провести тромболизис. И дальше уже везти в сердечно-сосудистый центр Уссурийской больницы», - говорит он.

Напомним, внедрение современных информационных систем в здравоохранение Приморья реализуется в рамках проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении на 2017-2021 годы».

«В Приморье внедрение информационных технологий в здравоохранении идет поэтапно. Так, в этом году аппаратами теле-ЭКГ планируется оснастить все бригады скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также все фельдшерско-акушерские пункты края. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно-диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач уже поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию. Это позволит повысить качество и эффективность диагностики, оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и в итоге снизить смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний», - подчеркнул вице-губернатор Павел Серебряков.

Марина ШЕСТАКОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.