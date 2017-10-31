Приводим холестерин в норму

Приморский врач-кардиолог рассказала, что нужно делать, чтобы поддерживать «здоровый» уровень холестерина

Как отмечают медики, болезни сердца и сосудов сегодня вполне оправданно стоят на пьедестале причин смертности населения. Факторов, провоцирующих развитие опасных заболеваний, множество и один из них - нарушение равновесия «плохого» и «хорошего» холестерина. «Программа развития здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы большое внимание уделяет профилактике здоровья приморцев. Какие виды холестерина полезны для нашего организма, а какие, наоборот, вредны, «Журналу Здоровья» рассказала врач-кардиолог КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3» Алеся Ивановна Дубова.

Так хороший или все-таки плохой?

Холестерин - это химическое соединение, которое присутствует в крови каждого человека. Холестерин - это вторичный одноатомный циклический спирт, важный показатель липидного обмена, который содержится в крови и тканях организма в свободной и эстерифицированной формах. В большой концентрации он синтезируется печенью и дополнительно поступает в организм вместе с пищей. Биологической ролью холестерина является обеспечение прочности клеточных мембран и участие в метаболических процессах. Холестерин активно участвует в процессах пищеварения, в выработке женских и мужских половых гормонов, в деятельности прочих органов эндокринной системы. Достаточное количество холестерина нужно для поддержания плотности костей, правильного функционирования головного мозга, полноценной работы иммунной системы и пр. Благодаря холестерину в организме вырабатывается определенный энергетический резерв, который оказывает положительное влияние на многие биологические механизмы внутри человека.

- Могу отметить, что пациенты стали больше интересоваться вопросами улучшения состояния здоровья и качества жизни в целом, - говорит Алеся Дубова. - И многим, возвращаясь к нашей теме, уже известно, что бывает так называемый «плохой» и «хороший» холестерин. Итак, основные виды холестерина: общий холестерин, холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Так вот именно липопротеиды низкой плотности, или, иначе говоря, «плохой» холестерин, имеют обыкновение оседать на внутренней стенке артерий и образовывать атеросклеротические бляшки, служа причиной развития атеросклероза. К сожалению, впоследствии это может приводить к нарушению функции почек, возникновению инфарктов, инсультов и прочих тяжелых недугов.

Если показатели ЛПНП выше допустимого предела, повышается риск рецидива сердечных заболеваний. Сосудистые стенки теряют свою привычную эластичность и способность пропускать через себя требуемую порцию системного кровотока. В противопоставлении «плохому», «хороший» холестерин как раз очищает организм от избытка липопротеидов низкой плотности. Также при его помощи вырабатываются необходимые желчные кислоты, что помогает пищеварительному процессу протекать правильно и без сбоев.

Однако, как замечает врач, положительные моменты в действии «плохого» холестерина тоже есть. Например, он способствует очистке крови от многих продуктов интоксикации и укрепляет иммунную систему. Без «плохого» холестерина мы можем часто болеть, а наш иммунитет не справится даже с самыми простейшими бактериями. По этой причине все бесхолестериновые диеты, о которых так часто говорят, - это миф, на который совершенно неправильно ориентироваться. Так что совсем без «плохого» холестерина тоже нельзя, и в целях профилактики заболеваний недостаточно просто уменьшить уровень «плохого» холестерина. Важно поддерживать баланс, правильное соотношение ЛПНП и ЛПВП, поскольку иначе нормальная работа внутренних органов невозможна.

Сколько вешать в граммах

В соответствии с европейскими и российскими рекомендациями, нормальными считаются следующие значения показателей липидного профиля: общий холестерин в крови должен быть меньше 5,5 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности - меньше 3,5 ммоль/л, холестерин липопротеидов высокой плотности - больше 1,0 ммоль/л у мужчин и больше 1,2 ммоль/л у женщин, триглицериды - меньше 1,7 ммоль/л.

Именно липопротеиды низкой плотности или, иначе говоря, «плохой» холестерин имеют обыкновение оседать на внутренней стенке артерий и образовывать атеросклеротические бляшки, служа причиной развития атеросклероза

По словам специалиста, даже при нарушении баланса холестерина (дислипидемии) человек может чувствовать себя хорошо, так как начальные нарушения липидного обмена, как правило, могут протекать без каких-либо симптомов. Симптомы возникают уже при увеличении размеров атеросклеротической бляшки, а также при разрыве фиброзной покрышки, сопровождающемся полным или частичным тромбозом просвета сосуда. Запускать себя до такого состояния, само собой, не стоит. Внешне у пациентов с повышенном уровнем холестерина при осмотре нередко выявляются ксантелазмы (локализующиеся в области век в виде ярко-желтых образований, выступающих над поверхностью кожи) и ксантомы (выпуклые мягкие папулы в области разгибательных поверхностей тыла кисти, локтевых и коленных суставов). К косвенным признакам дисбаланса холестерина можно отнести: повышение артериального давления, боли в ногах при движении (в том числе во время ходьбы и выполнения упражнений), боли в области сердца при физической нагрузке, а при прогрессировании заболевания - дискомфорт за грудиной может ощущаться даже в состоянии покоя. Стоит помнить, что к группе риска возникновения инфарктов и инсультов (как следствия нарушения липидного обмена) относятся люди с лишним весом, лица, ведущие малоподвижный образ жизни, приверженцы алкоголя и курения.

Акцент на здоровый образ жизни

Чтобы помочь самому себе на пути достижения равновесия между «плохим» и «хорошим» холестерином, первое, на что нужно обратить внимание в «борьбе» за так необходимый нашему организму баланс липидного профиля, - это коррекция индивидуального пищевого поведения.

- Мы рекомендуем нашим пациентам включать в свой ежедневный рацион свежие овощи и фрукты, морские продукты (особенно жирные сорта морской рыбы (тунец, палтус, скумбрия), в которых содержится много полиненасыщенных жирных кислот омега-3), орехи (грецкие, кедровые, миндаль), растительные масла (масло из кунжутных семечек, оливковое, соевое, льняное), так как во всех этих продуктах содержится «хороший» холестерин, - говорит кардиолог. - Но замечу, что растительное масло нужно употреблять исключительно в натуральном виде, избегая его термической обработки. В идеале обязательно употребление пищевых волокон, которых немало в тех же самых овощах и фруктах. Например, в цитрусовых, яблоках, бананах, тыкве, свекле, содержится пектин - очищенный полисахарид, который помогает выведению избыточного количества «плохого» холестерина, а также токсинов и солей тяжелых металлов.

Избегать следует пищи, содержащей насыщенные жиры (свинины, жирных сортов говядины, копченостей, сливочного масла, сала). С большой осторожностью следует употреблять жирные молочные продукты, куриные яйца, почки, печень

Больным с наследственными нарушениями липидного обмена, выраженным ожирением и метаболическим синдромом целесообразно обратиться за консультацией к врачу-диетологу. И, само собой, всем рекомендуется бросить вредные привычки, такие как алкоголь и курение.

Помимо коррекции питания, врачи настоятельно советуют не забывать о двигательной активности. Рекомендуется несколько раз в неделю совершать пешие прогулки в комфортном для себя темпе. Великолепным средством профилактики остеопороза и атрофии мышечной ткани также являются упражнения на растяжение и укрепление мышц. Учеными давно доказан тот факт, что регулярная и адекватная физическая нагрузка помогает нормализовать баланс холестерина в клетках и способствует укреплению защитных сил организма.

- Берегите себя и будьте здоровы! - пожелала Алеся Ивановна читателям «ЖЗ» в завершении разговора.





Марина ШЕСТАКОВА, фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.