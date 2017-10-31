Новый сустав вместо старого

Операция по замене изношенного сустава искусственным - не что иное, как попытка сымитировать природу. Но искусственную запчасть нужно не только грамотно подобрать и грамотно поставить, но и грамотно эксплуатировать. При этом надо иметь в виду, что любая имитация всегда хуже оригинала.

- Эндопротезирование сустава - это операция отчаяния, тот последний рубеж, когда были испробованы все средства лечения, - говорит хирург-ортопед, заведующий ортопедическим отделением Приморской краевой клинической больницы №1, д.м.н., профессор Игорь КУЗЬМИН. - А ведь если бы больной при первых же признаках неблагополучия в суставах обратился к врачу-ортопеду за консультацией, это позволило бы отсрочить операцию на долгие годы, а, возможно и вовсе обойтись без нее.

За рубежом при жалобах на проблемы с суставами семейный врач первым делом направляет пациента к ортопеду, у нас же заболевание начинают дифференцировать - ревматолог, невролог, нейрохирург, а если боль отдает в пах - проктолог, уролог, гинеколог. Каждый специалист находит свою патологию и начинает ее лечить. И так лет десять человек ходит по разным врачам, и лишь когда уже начал хромать, не может ни сесть, ни лечь, ему наконец-то предлагают обратиться к ортопеду. А консультация ортопеда должна стоять в этом ряду первой!

БЕГОМ К ОРТОПЕДУ!

- Примерно 85% всех имплантаций приходится на тазобедренный и коленный суставы, поскольку это основные суставы, обеспечивающие человеку нормальное движение.

Первые на Дальнем Востоке операции по эндопротезированию крупных суставов были сделаны именно в нашей больнице. И мы первыми на Дальнем Востоке начали ставить керамические протезы. На сегодняшний день наша больница единственная в Сибири и на Дальнем Востоке, где ставят протезы нового поколения - из оксиниума. Это американское ноу-хау отличает устойчивость к истиранию, высокая прочность, плотное прилегание имплантата к костной поверхности. Что касается протезов, которые ставятся бесплатно по квотам, то они тоже импортные, но эконом-класса (с металлической головкой).

Больных, нуждающихся в эндопротезировании суставов, довольно много. Наиболее распространенные заболевания, приводящие к разрушению суставов, - артрозы, артриты, последствия травм. В рамках краевой «Программы развития здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы этим видам заболеваний уделяется большое внимание. Кроме того, поражение сустава может быть вызвано опухолью, костным туберкулезом и т.д. Порой за одну операцию приходится ставить сразу два протеза.

Результат хирургического вмешательства - улучшение качества жизни больного. Искусственные суставы не болят, и пациент уже на вторые сутки начинает ходить. Но чем позже человек к нам обратился за помощью, тем меньше вероятность хорошего результата. Обращаться надо вовремя пока не атрофировались мышцы, не развились рубцовые контрактуры - сустав ведь работает за счет мышц, и чем меньше там будет рубцов, тем лучше результат операции.

ВСТАЛ И ПОШЕЛ

- В эндопротезировании нет мелочей, поэтому к операции пациент должен серьезно готовиться. Во-первых, ему необходимо пройти своего рода техосмотр организма - всесторонне комплексное исследование всех систем и органов. Данная операция - это, по сути, трансплантация искусственного органа, а иногда даже две трансплантации, так как в сложных случаях приходится делать больному еще и переливание крови. И в ответ на поступления инородного тела (протез) и инородных белков (кровезаменитель) в организме возникает иммунный хаос.

Во-вторых, наши пациенты - это в основном люди зрелого, пожилого и старческого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями. В этом году число пациентов преклонного и старческого возраста возросло на треть. И таким больным перед эндопротезированием суставов порой приходится делать стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, ставить водители ритма. А затем мы сразу же ставим им эндопротез. То есть сопутствующие заболевания не являются противопоказанием к эндопротезированию, но они должны быть переведены из острой стадии в стадию стойкой ремиссии.

По поводу реабилитации больного после операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. Никакой специфической реабилитации здесь не требуется. С первого дня поступления больного в стационар, то есть еще до операции обучаем его ходьбе на костылях и ходьбе с тросточкой. И уже на вторые сутки после операции он встает и начинает ходить на костылях. Ходить со средствами опоры рекомендуется на протяжении 1-1,5 месяцев. Кроме того, обучаем больного упражнениям, которые ему нужно будет делать пожизненно. Ну а далее - ходьба, велотренажер, плавание. Больше ничего и не надо. Правда, с протезом нельзя бегать, прыгать, кататься на горных лыжах, играть в баскетбол...

Но проблемы этим не заканчиваются. Искусственные суставы имеют определенный срок службы. К примеру, эндопротезы, которые ставятся по квоте, как правило, рассчитаны на срок службы от 7 до 15 лет. Затем их требуется менять. И так как копия всегда хуже оригинала, мой совет: берегите свои суставы, не доводите их до операции.

НЕ НОСИТЕ МЕШОК НА ПЛЕЧАХ

- Как продлить жизнь суставам? Невзирая на возраст, не прекращать физическую активность. Суставы любят движение. Большое заблуждение, когда люди стараются щадить их, меньше двигаться. Велотренажер (самый простенький), плавание и ходьба - это, что необходимо нашим суставам.

Но если человек на протяжении многих лет не занимался физкультурой, то нагрузки должны быть постепенными, дозированными. То есть если сегодня прошли 500 метров, завтра пройдите 550 метров и так далее. 10 тысяч шагов - это минимальная суточная норма двигательной активности. А вот бег для суставов категорически противопоказан, как и прыжки через скакалку. Особенно, если есть лишний вес.

Лишний вес - самая большая угроза для суставов. Каждые 10 кг лишнего веса при ходьбе по ровной местности для тазобедренных и коленных суставов превращаются в 30 кг! А если поднимаетесь по лестнице или идете по пересеченной местности, то 10 кг лишнего веса превращаются в 50 кг! Представьте, что поднимаетесь в горку и несете на плечах мешок с сахаром или картошкой. Вот вам и износ суставов.

К слову, в списке Минздрава одним из противопоказаний к эндопротезированию является ожирение. Ведь раздавив собственные суставы, человек точно также раздавит и искусственные. Поэтому пока он не сбросит лишний вес, не разгрузит свои суставы, смысла в эндопротезировании нет.

ЭНДОПРОТЕЗ ПО ПОЛИСУ ОМС

Эндопротезирование суставов - удовольствие дорогое. Но эту операцию можно сделать и бесплатно.

- Эндопротезирование суставов осуществляется как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), - рассказывает Ирина НОВИЧИХИНА, начальник отдела организации мониторинга реализации государственного задания по оказанию ВМП и специализированной медпомощи краевого департамента здравоохранения.

Эндопротезирование за счет средств федерального бюджета и эндопротезирование за счет средств ОМС - это разные пациенты, с разной степенью выраженности патологического процесса в суставе. В случае осложненной патологии требуется более сложная, более затратная операция. В этом случае она финансируется из федерального бюджета. В более простых случаях операция является менее затратной и финансируется за счет средств ФОМС.

Нуждается ли пациент в замене сустава - решает лечащий врач. Он же направляет его на более углубленное обследование, чтобы исключить возможные противопоказания. После этого лечебное учреждение готовит необходимый комплект документов, который передает в департамент здравоохранения. После принятия комиссией департамента решения о том, что больной действительно нуждается в оказании ВМП и отсутствуют противопоказания к операции, документы через специализированную информационно-аналитическую систему Минздрава направляются в одно из федеральных медицинских учреждений, которое оказывает высокотехнологичную помощь по данному профилю.

Если на данный момент объемы ВМП в конкретном федеральном учреждении исчерпаны, пациент ставится в так называемый «лист ожидания» и ждет, когда подойдет его очередь.

Каждые 10 кг лишнего веса при ходьбе по ровной местности для тазобедренных и коленных суставов превращаются в 30 кг. А если идете в горку или поднимаетесь по лестнице, то 10 кг лишнего веса превращаются в 50 кг

В случае финансирования операции по замене сустава за счет средств ОМС, лечебное учреждение, в котором наблюдается пациент, готовит точно такой же пакет документов и направляет его непосредственно в принимающее медицинское учреждение. Если оно готово взять пациента на эндопротезирование, то самостоятельно оформляют талон на оказание ВМП.

По ОМС можно получать ВМП как на территории края, так и за ее пределами. В Приморье за счет средств ОМС операции по замене суставов в рамках утвержденных объемов проводят медицинский центр ДВФУ, ДВОМЦ ФМБА России, краевая клиническая больница №1, Артемовская городская больница №1, Спасская городская больница и Находкинская городская больница.

Сколько приходится ждать? Это зависит от того, сколько пациентов с данной патологией находятся в «листе ожидания» медицинского учреждения. К примеру, медцентр ДВФУ операцию по эндопротезированию тазобедренных суставов тем, кто уже подал документы, сможет сделать только в 2019 году, в то время как Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле - один из ведущих в стране - в тот же календарный год. Просто не все приморцы готовы ехать протезироваться за пределы края.

На сегодняшний день в «листе ожидания» на эндопротезирование суставов стоят 1706 пациентов, которым определены показания к операции в этом году, плюс те, которые ожидают эндопротезирования с прошлого года.

За 8 месяцев 2017-го данную высокотехнологичную медицинскую помощь получили 745 человек, из них 114 - за счет средств ОМС.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.