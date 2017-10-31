БАД ты мне или не БАД?

Как сохранить и укрепить здоровье, употребляя биологически активные добавки, рассказали эксперты

Активная пропаганда здорового образа жизни привела к ажиотажу употребления биологически активных добавок у российского населения. Шарлатаны, продающие «пустышки» вместо качественного продукта, набивают карманы, а разговоры о пользе или вреде БАДов ведутся все более оживленно. Так что такое БАД - друг и брат мошенников или потребителей? Эксперты рассматривают эти вопросы осторожно.

Кстати

БАД (биологически активные добавки) - это экстракты натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, применяющиеся при приеме пищи как отдельно, так и путем добавления в продукты питания. БАДы выпускаются в самых различных формах: пилюли, таблетки, капсулы, сиропы, настои, порошки, бальзамы и т. Производство таких добавок осуществляется путем биохимического синтеза необходимых биологических веществ из природного сырья: лекарственных и иных растений, овощных, плодовых и ягодных культур, из сырья животного происхождения, пыльцы, прополиса, включая различные микроэлементы. При этом БАДы лекарственными средствами не являются.

Не пищей единой…

Исследования биологически активных добавок давно приняли мировой размах. Не обязательно быть врачом, чтобы понимать - нехватка определенных питательных веществ ведет к развитию различных заболеваний (например, дефицит витамина C вызывает цингу, а витамина D - рахит). Долгое время считалось, что для получения необходимых для здоровья питательных веществ достаточно сбалансированно питаться.

Сегодня большинство ученых заявляют, что это утверждение далеко от истины.

Заведующая учебной частью Института вертеброневрологии и мануальной медицины Виктория Мальчук пояснила, что в современной пище витамины и минералы, необходимые человеческому организму, содержатся в недостаточном количестве. Поэтому необходимо проводить коррекцию питания, которая предусматривает использование биологически активных добавок: «Согласно проводимыми исследованиями в рамках науки о питании клетки (нутрициология), полноценное насыщение клетки кислородом, минералами и витаминами ведет к ее бесперебойному функционированию. Именно с этой точки зрения БАДы могут быть нам полезны».

Напомним, «Программа развития здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы нацелена на сохранение здоровья граждан, поэтому медики не устают предупреждать приморцев: первая инстанция перед решением о том, принимать те или иные биологические добавки и какие, - это врач, без консультации которого БАДы могут привести к сбоям в работе всего организма человека.

Первая инстанция перед решением о том, принимать те или иные биологические добавки и какие, – это врач, без консультации которого БАДы могут привести к сбоям в работе всего организма человека

Согласен с коллегой и главный специалист по реабилитации Министерства здравоохранения Российской Федерации по Дальнему Востоку, д. м. н., профессор, Заслуженный врач России Анатолий Беляев, который заявил, что лично ничего против БАДов не имеет. «При грамотном приеме БАДы, безусловно, несут пользу человеку. Например, при состояниях остеохондроза или артроза могут применяться хондропротекторы, которые принимаются как раз в виде БАДов», - отметил он.

Чем опасны БАДы

Все новые доказательства необходимости приема БАДов предоставляют ученые сегодня.

Так, было обнаружено, что дефицит витаминов C, B6 и B12, фолиевой кислоты, железа и цинка может приводить к повреждению ДНК и вызвать рак.

В ряде случаев установлено, что прием БАДов улучшает память, снижает уровень холестерина, предупреждает проблемы с предстательной железой, ослабляет симптомы менопаузы, уменьшает воспаление и снижает риск развития катаракты.

Прием кальция и витамина D может способствовать предотвращению потери костной массы при остеопорозе. Казалось бы, БАДы - отличное средство для профилактики заболеваний, но каждую бочку меда испортит ложка дегтя.

Одной из «опасных» сторон БАДа является его стоимость.

Учитывая, что производство практически ни кем не контролируется, на рынке БАДов появляется огромное количество подделок. Например, купив «полезную» добавку за немалые деньги, человек получает не вытяжку из продуктов, которая достаточно трудоемка, а обычный мел или витамин С. Хуже всего, если компоненты в подделке будут токсичны и нанесут вред здоровью.

БАДы опасны еще и тем, что даже качественный продукт никаким образом не лечит заболевания и даже может навредить человеку.

Не секрет, что многие люди подвержены внушению и самовнушению. При просмотре рекламы они начинают верить в чудо излечения от всех болезней рекламируемым товаром. Такие люди впадают в психологическую зависимость, тратят огромные деньги на покупку БАДов и порой принимают их в неконтролируемых количествах, что также может нанести вред здоровью.

Одним словом, приобретая БАДы, о которых слышал в рекламе как о чудесном средстве избавления от болезней, человек не осознает, что тот эффект, на который он рассчитывает, просто утопия, так как данные препараты лечебными не являются априори. В результате организм не получает необходимых препаратов для борьбы с заболеванием, и болезнь начинает прогрессировать, что может привести к серьезным последствиям и даже гибели. Совет специалистов один: доверять своему врачу, а не рекламе.

За советом - к врачу

Виктория Мальчук рассказала, что БАДы подбираются с учетом индивидуальности и особенности организма.

«Например, дети, особенно в переходном возрасте, часто нуждаются в «подпитке» организма витаминами. Если родители заботятся о здоровье своего ребенка, видят быструю утомляемость, вялость, перебор или недобор мышечной массы и другие признаки нарушения работы организма, не нужно спешить в аптеку для покупки витаминок. Следует сразу же показать чадо квалифицированному врачу. Уже на основании поставленного диагноза, специалист подскажет, какие препараты можно и нужно принимать», - отметила она.

«Например, активно рекламируемые «Витамишки», которые продаются в любой аптеке, тоже относятся к биологически активным добавкам. Как и популярный сегодня бифидумбактерин. Однако гарантии, что именно вам они принесут пользу, не существует», - считает Виктория Мальчук.

В ряде случаев установлено, что прием БАДов улучшает память, снижает уровень холестерина, предупреждает проблемы с предстательной железой, ослабляет симптомы менопаузы





Все специалисты, отстаивающие позицию пользы БАДов, подчеркивают, что биологически активные добавки необходимо воспринимать исключительно в качестве индивидуализации питания.

Те же «эксперты», которые утверждают, что БАДы способны лечить, вводят людей в заблуждение.

Не стоит игнорировать тот факт, что БАДы подходят далеко не всем и назначать их может либо специалист по гигиене питания, либо медицинский работник, который в данном вопросе хорошо разбирается.

«Конечно, при выборе биологически активной добавки в первую очередь необходимо включать голову. Ко мне часто обращаются с вопросами, как избежать шарлатанов. Ответ прост: не воспринимать рекламу как истину первой инстанции, покупать препараты в лицензированных аптеках, не верить, что БАД работает как панацея и решит все проблемы со здоровьем», - предупреждает Анатолий Беляев.

Итак, чтобы избежать покупки подделок, обращайте внимание на производителя и срок годности. И только тогда процентов на 80 вы сможете избежать вреда своему здоровью.

В России продается огромное количество БАДов. По мнению экспертов, многие биологические активные добавки хорошо изучены и рекомендованы к употреблению, но все они используются для различных целей. Очевидно одно - бесконтрольный прием БАДов может привести к самым неожиданным и неприятным последствиям. Существует масса побочных эффектов, одно из которых - индивидуальная непереносимость компонентов БАДа, что зачастую приводит к аллергическим реакциям, вплоть до отека.

Также, не стоит забывать, что в БАДах обычно содержатся красители, вкусовые добавки, консерванты и другие химические элементы, которые вредно влияют на почки и печень человека.

Анна Мацовская.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.