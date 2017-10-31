Приморские доктора уверены: болезни легче предотвратить, чем лечить

Культовый афоризм Константина Станиславского «Театр начинается с вешалки» может быть перефразирован в отношении современного человеческого сообщества - «Здоровье начинается с профилактики». Как прожить долгую жизнь, сохранив силы, энергию и полноценную активность, рассказали приморские специалисты.

Сохранение и укрепление здоровья - цель многих современных людей и одна из целей краевой «Программы развития здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы. Существует множество способов профилактики заболеваний - от занятий спортом до принятия определенных медикаментов.

Мнения экспертов по данному поводу совпадают: и то и другое - ключ к здоровью. Но все хорошо в меру и под пристальным оком медицинских работников. Иначе добрые намерения могут стать для человека «дорогой в ад».

Организм человека сформирован таким образом, что может самостоятельно справиться с разнообразными болезнями. Большинство вирусных инфекций проходят самостоятельно благодаря активности иммунной системы. Чего нельзя сказать о более тяжелых сердечно-сосудистых, бактериальных и других заболеваниях. Такие патологии устраняются при помощи специальных препаратов.

На первом месте в списке профилактических препаратов стоят витаминные комплексы. Если организм получает достаточное количество минералов и микроэлементов из питания, то можно отказаться от использования химических составов. Однако нет такого человека, который бы ежедневно получал свою норму всех необходимых веществ с пищей.

Витаминные комплексы разделяются на детские, взрослые и для беременных женщин. Среди множества препаратов вы можете выбрать тот, что подойдет именно вам. Укрепить иммунитет можно также при помощи иммуномодуляторов. Они имеют вид капель в нос, ректальных и вагинальных суппозиториев. Также есть возможность приобрести порошки для приготовления суспензий и таблетки.

Необходимо помнить, что любые медикаменты должны приниматься только по рекомендации врача. Некоторые из них запрещено использовать во время беременности и грудного вскармливания. Большинство составов не назначается детям до трех лет. Исключением может стать индивидуальная ситуация, о которой вам тоже расскажет ваш лечащий врач.

С профилактической точки зрения закаливание, лечебная физкультура, гимнастика, спортивная ходьба и прочие физические нагрузки – лучший способ сохранить здоровье на долгие годы





Главный специалист по реабилитации Министерства здравоохранения Российской Федерации по Дальнему Востоку, д. м. н., профессор, Заслуженный врач России Анатолий Беляев рассказал, что в мире практикуются два вида профилактики - первичная и вторичная.

«Что касается первого способа, он заключается в принятии определенных мер для того, чтобы предотвратить заболевание, будучи еще здоровым.

Второй способ предполагает ситуацию, при которой человек уже болен, и стоит задача предотвратить осложнения в виде, например, инсульта, инфаркта и других неприятностей. При первичной профилактике любые медикаменты должны приниматься в небольшом количестве, по рекомендации врача. Я бы советовал, вообще их избегать, а направлять энергию на спорт, здоровый образ жизни, двигательную активность и правильное питание, которое, по сути, и является «вредным или полезным лекарством», в зависимости от того, что мы едим.

Такими простыми методами, без всяких таблеток и лекарств, которые в той или иной степени имеют побочные эффекты, можно избежать инсульта, инфаркта, повышения давления, сахарного диабета и многих неприятностей, которые могут повстречаться на пути любого из нас.

Вторичная профилактика предполагает безусловный прием лекарств. В ситуации, когда у человека диагностировали такие заболевания, как остеосклероз, гипертоническая болезнь, метаболический синдром, то есть нарушение обмена веществ, сахарный диабет второго типа, в этих случаях приема медикаментов не избежать», - пояснил доктор.

Действительно, на такую модель профилактики сегодня переходит весь мир.

Различные средства применяются в зависимости от того, какое состояние наиболее угрожаемое. Анатолий Беляев отмечает, что первая угроза для человека - это остеопороз. (Хронически прогрессирующее системное, обменное заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях, который характеризуется снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усиление хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над процессами костеобразования - читайте также материал «Журнала Здоровья» на эту тему на стр. 8-9.)

В качестве профилактики заболевания назначаются средства, которые улучшают костную структуру, повышают уровень кальция в костях и препятствуют в конечном итоге перелому костей и другим неприятностям. При гипертонической болезни, когда происходит нарушение с реологическими свойствами крови, (загустение крови) применяются длительное время антикоагулянты. При этом многочисленные мультицентровые исследования, проведенные в мире, достоверно показывают, что количество инсультов и инфарктов снижается и принимать препараты необходимо.

«Существует такое понятие - «Феномен Комплаентности», что означает степень соответствия между поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача. Такой подход позволяет избегать многих осложнений со здоровьем. Но главное, по моему мнению, в профилактике любых заболеваний - это двигательная активность, правильное питание и позитивное отношение к жизни», - заявляет профессор Беляев.

Согласна с коллегой и заместитель директора по научной работе Института вертеброневрологии и мануальной медицины ТГМУ Ольга Фотина, которая высказала уверенность, что с профилактической точки зрения закаливание, лечебная физкультура, гимнастика, спортивная ходьба и прочие физические нагрузки - лучший способ сохранить здоровье на долгие годы.

«Однако необходимо всегда помнить о противопоказаниях. Ведь спорт некоторым людям просто противопоказан. Например, при варикозе или хронической венозной недостаточности стоит отказаться от сильного напряжения ног. Бег и прыжки противопоказаны людям с сердечной недостаточностью, после эндопротезирования суставов и т. д. Перед началом спортивной деятельности обязательно обратитесь к врачу и узнайте подробно о нагрузках, которые вам показаны», - пояснила она.

Эксперты рекомендуют, прежде чем принимать какие-либо препараты, обязательно обратиться к врачу.

«Не все препараты, которые навязываются потребителю с экранов ТВ, подходят для профилактики заболеваний. Например, «Кальций Д3», активно рекламируемый, - не панацея от остеопороза. Многие замечательные препараты кальция вообще не встретишь в рекламе. Часто врач после проведения тестирования на плотность костей - денситометрии - сможет подобрать другой вариант препарата, который более эффективно поможет пациенту», - рассказала Ольга Фотина.

Другой пример - профилактика загустения крови. В этой связи люди часто принимают аспирин или препараты на его основе, не понимая, что в большом количестве препараты данной группы могут быть опасны. «Кислота, содержащаяся в данных лекарствах, действует достаточно агрессивно и при неправильном применении аспирина может вызвать проблемы с пищеварительным трактом, в том числе язву желудка или кишечника», - прокомментировала Ольга Фотина.

Простыми методами, без всяких таблеток и лекарств, которые в той или иной степени имеют побочные эффекты, можно избежать инсульта, инфаркта, повышения давления, сахарного диабета и многих неприятностей, которые могут повстречаться на пути любого из нас

В заключение разговора на тему профилактики здоровья приморские эксперты подчеркнули, что правильное питание, занятия спортом и здоровый сон не могут гарантировать человеку долголетие и хорошее самочувствие на десятки лет вперед. «Самая главная профилактика находится внутри самого человека. Помимо вышеперечисленного необходимо еще и менять отношение к внешнему миру. Добро, позитив, лояльность, по статистике, продлевают жизнь и здоровье людей гораздо эффективнее любых медицинских препаратов», - отметил Анатолий Беляев.

Анна Мацовская. Фото alt.kp.ru.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.