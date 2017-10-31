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Детское здоровье "под ключ"

31 Октября 2017, 08:43 | Приморье

В детской поликлиника №3 Владивостока юных пациентов не только лечат

 

Во Владивостоке в 2012 году открылась новая детская поликлиника №3, там дети не только лечатся, но и проходят разного рода профилактические процедуры. По словам главного врача Светланы НАГИБКО, в поликлинике работает большое количество детских врачей, имеющих большой опыт в работе и являющихся профессионалами своего дела.

«В поликлинике хорошо развита система процедур и профилактики болезней. Так, по государственной программе «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» в поликлинику был закуплен аппарат «Визотроник» - офтальмомиотренажер-релаксатор. Предназначен он для профилактики и лечения синдрома хронического зрительного утомления, комплексного зрительного синдрома, спазма аккомодации и приобретенной миопии у подростков и лиц молодого возраста и других глазных болезней у детей», - отметила главврач поликлиники.

Кроме этого, в медучреждении работают дневной стационар, массажный кабинет, отдел физиотерапии, где находятся разные аппараты для органов дыхания, костно-мышечной и желудочно-кишечной системы ребенка. Имеется спелеокамера, где дети проходят лечение дыхательных систем.

 
 

 

 

 

 

Иван КРЫШАН, фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.

 

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Теги: доступная медицина 



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