Сезон простуд: лечимся грамотно

Большинство из нас по врачам ходить не любит, сами себе ставим диагнозы и сами себе назначаем лечение, смазывая официальную статистику заболеваемости. Поди потом разберись, чем именно переболел: банальной простудой, ОРВИ или гриппом. А ведь врачи четко различают простудное и инфекционно-вирусное заболевание. И краевая «Программа развития здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы уделяет этим видам заболеваний граждан повышенное внимание.

- Простуда развивается при переохлаждении. Озноб, ломота в теле, заложенность носа, першение в горле - первые симптомы и сигнал, что нужно срочно принимать решительные меры. И тогда есть шанс, что утром встанете здоровым, - говорит зав. терапевтическим отделением Владивостокской поликлиники №1 Надежда ДЕВИНА.

ОРВИ И ГРИПП

Острое вирусное заболевание дает иную картину и менее оптимистичные прогнозы. ОРВИ начинается резко, состояние быстро ухудшается, повышается температура, садится голос, слезятся глаза. И главное, происходит это непонятно от чего: не перемерзали, не пили холодного… SOS-меры, конечно, тоже нужны, но их эффект, скорее всего, окажется недостаточным - разве что на пару дней ускорите выздоровление.

ОРВИ может быть вызвано любым из двух с лишним сотен респираторных вирусов. Но заражение во всех случаях происходит одинаково - воздушно-капельным путем. Симптомы ОРВИ, в том числе и гриппа, схожи: насморк, кашель, першение в горле, повышение температуры. О разных ОРВИ говорят обычно вместе, на гриппе же акцентируют внимание особо как самом тяжелом заболевании этой группы.

Типичный грипп всегда начинается с озноба, сильной головной боли, рези в глазах, слабости, боли в мышцах, ломоты в суставах, быстро поднимается температура (до 39-40 градусов). Затем появляется насморк, сухой кашель, покраснение зева. Лихорадка продолжается до 4 дней.

Гриппом может заболеть каждый. Даже закаленный человек, впервые встретившись с новым для него типом вируса, как правило, заболевает. Наиболее уязвимы дети дошкольного возраста и пожилые люди по причине более слабого иммунитета; больные, страдающие хроническими заболеваниями легких, почек, сердечно-сосудистой системы, нарушениями обмена веществ (включая сахарный диабет), иммунной недостаточностью.

ЛЕЧЕНИЕ ПО ПРАВИЛАМ

В Приморье на протяжении ряда лет заболеваемость гриппом остается на сравнительно невысоком уровне - менее 200 человек в год.

По мнению инфекционистов, это благодаря тому, что с каждым годом все большее число приморцев прививаются от гриппа: ведь вакцинация позволяет не только уберечь себя от этой чреватой серьезными осложнениями вирусной инфекции, но и вырабатывает коллективный иммунитет. Правда, в действенность вакцины верят далеко не все: мол, и прививку сделал, а все равно заболел!

- Значит, это был не грипп, а ОРВИ, - поясняет доктор. - Создать вакцину от ОРВИ нереально - больно уж много разновидностей этих вирусов. На 90% от вирусов и ОРВИ защищает маска. А чтобы не страдать от простудных заболеваний, надо больше бывать на свежем воздухе, чаще проветривать помещения, закаляться самим и закалять своих детей, есть свежие фрукты и овощи, особенно лук и чеснок.

К лечению гриппа надо подходить серьезно. Прогревания, ингаляции, травяные отвары, чай с малиной, редька с медом хороши лишь как вспомогательные средства. Самое главное - остановить размножение вируса гриппа. Для этого необходимы специфические противовирусные средства, которые выписывает врач. Чем раньше будет начат их прием, тем меньше риск развития тяжелых осложнений.

Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики - вирусы гриппа и других ОРВИ к антибиотикам нечувствительны. Более того, антибиотики убивают полезные микробы, защищающие организм. Антибиотики назначаются только врачом в случаях постгриппозных осложнений.

Жаропонижающие средства при гриппе необходимо применять с большой осторожностью. Повышенная температура (до 38 градусов) - это защитная реакция организма, способствующая выработке белков, борющихся с вирусами, и направленная на их уничтожение.

И не стремитесь на работу, в школу, институт, будучи больным или не до конца выздоровевшим. Вирусы выводят из строя в первую очередь клетки-макрофаги, которые противодействуют различным бактериям. А значит, открываются ворота для других инфекций, таких как бронхит и пневмония. Поэтому у тех, кто переносит заболевание на ногах, возрастает риск развития осложнений.

Кроме того, «выйдя в свет», легко можно подхватить вирус другой респираторной инфекции. Вопреки распространенному мнению, что зараза к заразе не пристает, в этом случае начнется вторая волна болезни, справиться с которой ослабленному организму будет намного труднее.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.