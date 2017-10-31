Чтобы не сломаться

Можно ли бороться с остеопорозом

По статистике, остеопорозом страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет. А само это заболевание как причина инвалидности и смертности (в результате перелома костей) стоит на четвертом месте после сердечно-сосудистых патологий, онкозаболеваний и сахарного диабета. «Программа развития здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы нацелена на лечение и профилактику данного вида заболеваний приморцев.

ПЕРЕЛОМ НА РОВНОМ МЕСТЕ

Остеопороз (с латинского - «пористая кость») - это прогрессирующее снижение плотности костной ткани, которое приводит к уменьшению ее прочности. То есть там, где здоровый человек отделается ушибом, страдающий остеопорозом получит перелом. И дело здесь не в недостатке кальция в организме, а в нарушении работы строительных клеток костных тканей.

Костная ткань постоянно обновляется: часть ее клеток разрушается, часть - образуется. Пока эти процессы находятся в равновесии, кости остаются прочными. Но если разрушение начинает преобладать над образованием, они становятся более пористыми и ломкими.

Еще в 90-х годах прошлого века Национальная академия наук США предложила термин «неизбежные спутники старения», в который среди прочих включила и такие распространенные заболевания, как остеоартроз и остеопороз. С возрастом у человека замедляется обмен веществ во всех тканях, но у кого-то сначала страдают хрящи, у кого-то - кости, у кого-то - и хрящи, и кости. Это не значит, что все столкнутся с выраженным артрозом или остеопорозом, но начальные изменения можно обнаружить у большинства людей старше 50-55 лет. По статистике, примерно каждая 3-4-я женщина и 5-й мужчина старше 50 лет имеют остеопороз или связанный с ним перелом.

Самая распространенная травма зимой в гололед - перелом лучевой кости. По мнению травматологов, такая кость не должна ломаться, если человек упал с высоты своего роста. Если это случилось, значит, у него остеопороз. Что, как правило, подтверждается при рентгенографии поврежденной конечности.

Более опасная травма, которая возникает вследствие ослабления костей, - перелом шейки бедра. Такие переломы не срастаются, и выход один - эндопротезирование, когда костные обломки скрепляются с помощью специальных конструкций.

Косвенными признаками остеопороза могут быть нарушения состояния волос, ногтей и зубов, уменьшение роста, ноющие боли в поясничном и грудном отделах позвоночника (их нередко путают с радикулитом), нарушение осанки - так называемый «вдовий горб». Отличить его от обычной сутулости просто: человек не может коснуться стены одновременно пятками, тазом, плечами и затылком.

При наличии данных симптомов и во избежание возможных переломов «на ровном месте» рекомендуется обратиться к врачу для постановки диагноза и назначения соответствующего лечения. Но куда и к какому специалисту?

КТО ПОСТАВИТ ДИАГНОЗ?

«Как и в случае любого заболевания обращаться следует в поликлинику, к участковому терапевту, - говорит заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Людмила КИРИЙ. - При наличии серьезных проявлений заболевания (переломы, боли в позвоночнике, суставах и т.д.) лечащий врач принимает решения об обследовании пациента на наличие остеопороза. Некоторые поликлиники располагают оборудованием, которое позволяет определить степень разряжения костей рентгенологическими или иными методами. По результатам обследования лечащий врач, если сочтет нужным, может направить пациента на консультацию - к травматологу, хирургу или, что чаще всего, к ревматологу. А при необходимости - и в Центр остеопороза ДВОМЦ ФМБА России. При этом направление должно быть оформлено через единый информационный онлайн-ресурс ТФОМС. В нем врач указывает, в какое именно лечебное учреждение пациент направляется и формулирует вопросы, ответы на которые он хотел бы получить от специалиста, включая его рекомендации по лечению. И уже с этим направлением человек идет на консультацию. В этом случае консультативная услуга оказывается пациенту бесплатно, а расплачивается за нее поликлиника, которая его направила».

«В нашей поликлинике проблемами остеопороза занимается врач-ревматолог, который владеет всеми необходимыми методами лечения, - сообщила главный врач Владивостокской поликлиники №6 Анастасия ХУДЧЕНКО. - При необходимости проконсультировать больного в центре остеопороза, ему может быть выдано такое направление. Но это единичные случаи. Что касается исследований, необходимых для постановки диагноза, то они также проводятся в пределах стандарта оказания медицинской помощи. Если в него включены исследования уровня кальция и фосфора в крови, мы обязаны проводить такие исследования. И мы их проводим».

Самый доступный метод диагностики остеопороза - это рентгенография. Но она дает возможность обнаружить истощение костных тканей лишь тогда, когда их потери достигли более чем 30%. Более точный, но и более дорогой метод - денситометрия - исследование минеральной плотности костей. Но денситометрия в программу госгарантий не входит.

Идеальная биография нашего скелета выглядит так: костная система развивается в среднем до 25-30 лет – к этому возрасту она достигает своей пиковой массы. Затем наступает пора зрелости, а с 35-40 лет наши кости постепенно начинают утрачивать массу

А ЛЕЧИТСЯ ЛИ?

Можно ли повернуть болезнь вспять или лишь притормозить ее развитие?

Для коррекции остеопороза назначают препараты, замедляющие разрушение костной ткани. Их названий не приводим, чтобы не создавать дополнительной рекламы фармпроизводителям - ее и так хватает на просторах интернета.

Одни из них нужно принимать ежедневно, другие - раз в неделю, третьи - раз в месяц. Есть препараты, которые вводятся внутривенно раз в три месяца, и в виде капельницы - раз в год. Но в любом случае принимать их придется 3 года, как минимум. При этом лекарства эти довольно дорогие и предоставляются бесплатно только для самых тяжелых больных, находящихся на инвалидности.

Как следует из инструкции, при длительном применении они снижают риск переломов позвонков и шейки бедра (а как это проверишь, пока не упадешь?). Но при этом побочных явлений у них столько, что просто оторопь берет. Вот лишь некоторые из них.

Прием препаратов может вызвать воспаление слизистых оболочек пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки; оказывает токсическое действие на почки; приводит к гипокальциемии - недостаточному содержанию кальция в крови. Проявляется эта неприятность судорогами, нарушением чувствительности кожи, чрезмерной кровоточивостью, ломкостью ногтей, волос и даже нарушениями сердечного ритма, включая риск развития фибрилляции предсердий, что может вызвать не только сердцебиение и одышку, но и спровоцировать инсульт. Ну и так далее. Одним словом, минусы превалируют над неявными плюсами.

Вывод: раз вылечиться от остеопороза невозможно, надо научиться с ним жить.

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Наилучший способ укрепить скелет и предотвратить остеопороз - регулярные физические упражнения.

Гиподинамия - главное зло современности - здоровью костей не способствует. А при длительной неподвижности (например, у тяжелобольных) начинается ускоренная потеря костной ткани. Так, остеопороз развивается и у молодых людей.

«А с возрастом человек, как правило, начинает меньше двигаться, в результате обмен веществ в организме замедляется. Кроме того, плотность костей в значительной степени зависит от давления, которое на них оказывают прилегающие мышцы. Когда мы мало двигаемся, это давление минимально, и вероятность остеопороза повышается, - поясняет заведующий ортопедическим отделением Приморской краевой клинической больницы №1, д.м.н., профессор Игорь КУЗЬМИН. - Есть специальные комплексы силовых упражнений, которые позволяют создать мышечный корсет. Это укрепляет костную массу и позволяет предотвратить переломы».

Для того чтобы заниматься силовой гимнастикой, вовсе не обязательно превращать свою квартиру в спортзал. Достаточно приобрести набор силиконовых амортизаторов или силиконовую ленту. А вместо гантелей использовать бутылки с водой. Эти нехитрые приспособления позволяют дозировать силовую нагрузку.

Обязательный элемент профилактики остеопороза - ходьба. И хотя повысить плотность кости только ходьбой проблематично, удержать то, что есть, - вполне возможно.

Чтобы снизить риск остеопороза, нужно с молодых лет правильно выстроить питание. Важным элементом профилактики остеопороза является включение в рацион продуктов, содержащих кальций и витамин D3.

Самый доступный источник кальция - молочные продукты, рыба, а также зеленые овощи и фрукты. А вот принимать препараты кальция - не так безобидно, как кажется. Особенно пожилым людям с сердечно-сосудистой патологией. Противопоказаны они при мочекаменной болезни и ряде других.

Дело в том, что остеопороз может протекать на уровне нормального показателя кальция. Как он вымывается из костей для поддержания нормального уровня в крови. Но он может быть как пониженным, так и повышенным. А избыток кальция вреден - откладывается на стенках сосудов, в суставах, способствует образованию камней в почках.

Усвояемость кальция на 30-60% повышает витамин D3, источником которого являются рыбий жир, печень рыб, яичный желток. Витамин D3 также образуется под действием ультрафиолетовых лучей, так что умеренный загар дает организму возможность более активно синтезировать солнечный витамин, тем самым наращивая костную массу. В осенне-зимний период витамин D3 рекомендуется принимать в виде лекарственных препаратов. А тем, кто мало бывает на солнце, - и летом.

Ну а если остеопороз уже вошел в вашу жизнь, постарайтесь быть осторожнее: устойчивая обувь и коврик на полу в ванной комнате - необременительный способ защитить себя от перелома костей.

Чтобы снизить риск остеопороза, нужно с молодых лет правильно выстроить питание. Важным элементом профилактики остеопороза является включение в рацион продуктов, содержащих кальций и витамин D3

Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.