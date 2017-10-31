Если ухо стало глухо

Приморцам становятся все доступнее самые лучшие технологии по лечению тугоухости

Нарушения слуха не являются редким явлением. Часто они развиваются медленно и незаметно для человека - возможности организма к адаптации маскируют болезнь. А статистика свидетельствует, что проблемы со слухом есть у каждого пятого. При этом снижение слуха может быть восстановлено оперативным путем либо компенсировано с помощью слухового аппарата.

Причины тугоухости могут быть самыми разными: неблагоприятная наследственность, травмы, частые отиты и сосудистые расстройства (например, гипертоническая болезнь или остеохондроз шейного отдела), возрастное снижение слуха, обусловленное естественным старением организма; побочные эффекты лекарственных препаратов, чрезмерная шумовая нагрузка и т.д.

В настоящее время медицина достигла таких высот, что некоторые виды тугоухости удается «исправить» путем хирургического вмешательства. Это стало возможно после того, как в середине XX века стали применяться операционные микроскопы. Кстати, использовать их в хирургии предложили именно оториноларингологи для операций на среднем и внутреннем ухе. И лишь потом их начали применять при операциях и на других органах, в частности, в офтальмологии.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

Отделение оториноларингологии Владивостокской краевой больницы №1 - признанный лидер не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Здесь используются новейшие технологии в обследовании больных и выполняются практически все современные хирургические вмешательства, включая операции по восстановлению слуха. Эти операции относятся к высокотехнологичной медицинской помощи, и с июня этого года ее оказывают больным бесплатно - за счет средств ОМС. Напоминаем, в крае реализуется «Программа развития здравохранения Приморского края» на 2013-220 гг.

- Есть ряд патологий, характеризующихся тугоухостью и шумом в ушах, при которых возможно восстановление слуха с помощью микрохирургических операций, - говорит доцент кафедры ЛОР-болезней ТГМУ, к.м.н. Евгений ГИЛИФАНОВ. - Одна из таких патологий - перфорация барабанной перепонки, которая может возникнуть как в результате травмы, так и хронического отита (воспаления среднего уха). Задача хирурга - заделать эту брешь, восстановив барабанную перепонку с помощью пластики. А если разрушена цепь слуховых косточек, проводится их реконструкция. Затем слуховую полость санируют и восстанавливают барабанную перепонку. Такая операция не только способствует возвращению остроты слуха, но и останавливает воспалительный процесс. Для реконструкции используют собственные ткани пациента, что облегчает процесс приживления и послеоперационный период.

- В большинстве случаев в результате операции удается восстановить слух у больного. Но здесь многое зависит от степени перфорации барабанной перепонки. При большой перфорации - прогноз хуже. Но даже, если восстановить слух у пациента не удалось, само то, что у него прекратилось гноетечение из уха, которым характеризуется хронический отит, - это уже положительный результат, - поясняет заведующий оториноларингологическим отделением, заслуженный врач РФ Борис ЛЕПЕЙКО.

- Оперируем мы и хронический гнойный отит с холестеатомой, - продолжает Евгений Гилифанов. - Это опухолевидное инкапсулированное образование среднего уха. В 90% случаев холестеатома появляется на фоне хронического отита. В результате воспаления происходит врастание плоского эпителия наружного слухового прохода в полость среднего уха через разрыв барабанной перепонки. При этом могут разрушаться слуховые косточки и лабиринт, может страдать лицевой нерв, снижается слух и есть опасность внутричерепного осложнения.

Стапедопластика - один из основных методов восстановления слуха при отосклерозе. Отосклероз - это, как правило, врожденное, генетически обусловленное заболевание, причины которого до конца не ясны. При отосклерозе начинает разрастаться костная ткань, в результате чего подвижность элемента, ответственного за передачу звука, (маленькая кость, называемая стремечком) снижается. Это приводит сначала к ухудшению слуха на одном ухе, потом и на втором.

У большинства пациентов отосклероз поддается хирургическому лечению и в 96% случаев дает положительный результат. Суть операции заключается в удалении пораженной слуховой косточки и замене ее тефлоновым или титановым протезом. В результате человек начинает слышать, причем это происходит практически сразу же, прямо на операционном столе.

Более сложная проблема - адгезивный отит. В основном он является следствием недостаточного или неправильного лечения предшествующего заболевания уха, в результате чего происходит рубцевание мягких тканей с последующим обездвиживанием слуховых косточек. При возникновении препятствия для их свободного колебания становится невозможной точная передача звуков и вибрации. Именно это и является причиной снижения слуха. В ходе операции удаляются спайки, рубцы и восстанавливается разрушенная слуховая система.

Исход операции зависит от степени адгезии, где именно спаянность и какова ее степень. Очень важным условием является проходимость слуховой трубы. Если она непроходима - хирургическое вмешательство не поможет.

Предварительно проводится аудиометрическое исследование и делается компьютерная томография височной кости.

- Нередко люди, особенно пожилые, жалуются на шум в ушах. Как правило, это связано с сосудистой патологией. Если артериальное давление повышено - будет проявляться шум, - говорит Борис Лепейко. - Но бывает, что шум в ушах настолько сильный, что буквально не дает человеку жить - вплоть до психического расстройства. В этом случае можно попытаться устранить его хирургическим методом путем рассечения барабанного сплетения. Но это нечастая операция.

Аудиометрия – метод оценки остроты слуха с последующим выявлением степени его нарушения. Проводится при помощи специальных наушников, в которые подаются звуки разной частоты и интенсивности



Альтернатива операции

Если к операции по восстановлению слуха есть противопоказания, велика вероятность, что с ее помощью не удастся получить желаемый результат или человек не хочет подвергать себя хирургическому вмешательству, снижение слуха можно компенсировать с помощью слухового аппарата. Но подбирать его должен специалист - врач-сурдолог.

- Слуховой аппарат требует индивидуальной настройки: необходимо усилить те частоты, которые стали хуже восприниматься ухом. И чем точнее настроен аппарат, тем больше от него пользы. Правильный подбор и точная настройка требуют от врача большого опыта и квалификации, а от пациента - терпения. Скорее всего, что для настройки аппарата посетить врача придется не один раз, - говорит заведующий Приморским краевым центром реабилитации слуха, главный сурдолог края Владимир ШУВАЕВ. - Если человек терял слух на протяжении длительного времени, то зачастую он испытывает трудности с разборчивостью речи, селективного слушания (т.е. в шумной обстановке), интеграционного времени, когда восприятие речи не успевает за ее темпом. Преодолеть эти трудности помогают функциональный диагност и наши педагоги-дефектологи. Грубо говоря, они настраивают мозг на распознавание речи среди множества посторонних звуков, а затем уже слухопротезист с помощью компьютера подстраивает слуховой аппарат под реабилитируемого человека.

Врач поможет решить проблему, учитывая и материальные возможности пациента. Цена слухового аппарата зависит от характера и степени снижения слуха, от технологий, которые в нем использованы. Технологические новинки всегда стоят дороже. В то же время качественные слуховые аппараты традиционных технологий стоят значительно дешевле. При этом настройка проводится так же тщательно, как и для дорогих аппаратов: на том же оборудовании, тем же специалистом, использующим все свои знания и навыки.

По конструкции слуховые аппараты бывают заушные и внутриушные. Заушные состоят из пластикового корпуса, который размещается за ухом человека, и специального устройства - ушного вкладыша, который удерживает аппарат за ухом и проводит звук внутрь ушного канала.

Внутриушные исполнены как ушные вкладки. Все современные слуховые аппараты являются цифровыми и усиливают не весь частотный диапазон, а лишь частоты, которые человек хуже слышит. Для этого слуховой аппарат подключают к компьютеру и с помощью специальной программы настраивают по аудиограмме пациента.

Сколько прослужит слуховой аппарат? Качественные слуховые аппараты прослужат минимум 4-6 лет. Во многом это зависит от ухода за ними.

Ирина ПЕТРОВА, фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.