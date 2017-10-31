Повышение удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи является одной из ключевых задач, стоящих перед правительством Российской Федерации. Главным инструментом оценки коэффициента удовлетворенности пациентов по предоставлению медицинских услуг являются общественные организации, проводящих непростую и значимую работу на территориях регионов страны. Эксперты уверены: сегодня приморская медицина по коэффициенту удовлетворенности поднимается в рейтинге.

В настоящее время на фоне активного поиска новых подходов к повышению качества оказания медицинских услуг, мнения пациентов служат одним из критериев в комплексной оценке деятельности региональных медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Общественный совет по правам пациентов при департаменте здравоохранения Приморского края вот уже третий год проводит комплексную работу по оценке качества оказания услуг со стороны пациентов.

Председатель совета Мария Лавренюк рассказала о результатах проведения независимой оценки по критериям удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг на территории Приморского края.

«Сразу хочу подчеркнуть, что оценка лечебного процесса - это все-таки прерогатива специалистов, докторов, сотрудников органов исполнительной власти, экспертов Фонда обязательного медицинского страхования. Наша задача как общественного совета - оценить удовлетворенность пациентов с точки зрения комфортности, предоставления услуги и других параметров, окружающих простого человека, который обратился в медицинскую организацию.

Вот уже три года, как проводится Независимая оценка оказания медицинских услуг в Приморском крае (НОК). И на сегодня 100% медицинских организаций прошли НОК и получили свои оценки от пациентов. Члены общественного совета посетили большую часть медицинских организаций. И мы хотим, чтобы каждый пациент имел возможность и воспользовался своим правом высказать свое мнение о работе медицинского учреждения».

Как работает оценка качества медицинских услуг

Независимая оценка качества медицинских услуг на территории приморья проводится методом добровольно анкетирования пациентов. Минздрав разработал форму унифицированной анкеты, включающую пять простых пунктов:

1. Открытость и доступность информации об организации

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения

3. Время ожидания предоставления услуги

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации

5. Удовлетворённость качеством оказания услуг

Анкеты можно заполнить двумя способами. Первый вариант - заполнение анкеты в электронном виде. Для этого необходимо зайти на сайт любого медицинского учреждения и, нажав на баннер «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями», заполнить анкету.

Эта простая процедура доступна практически каждому. В случае возникновения трудностей, можно воспользоваться «классическим» способом - заполнить анкету в печатном виде, которую больница не только обязана предоставить, но должна самостоятельно инициировать ее заполнение.

«В конце года все анкеты собираются в единый массив и анализируются. По результатам независимой оценки общественный совет дает рекомендации по устранению недостатков тем учреждениям, которые набрали наименьшее количество баллов и где пациенты обозначили большее количество проблем.

На основании рекомендаций орган исполнительной власти направляет указания руководителям медицинских организаций, которые в свою очередь разрабатывают план устранения недостатков с графиком и предоставляют его реализацию департаменту. Как раз сентябрь-октябрь - это такие сложные периоды, когда происходит аккумуляция всей информации, ее расчет и дальнейшая работа, - пояснила Мария Лавренюк, добавив, что динамика активности по участию в анкетировании с 2015 года существенно возросла.

Важным показателем «прозрачности» независимого анкетирования является полная конфиденциальность опрашиваемых людей, а также то, что повлиять на результат просто невозможно. Анкеты нельзя не изменить, не удалить, не переписать. Они хранятся на сайте Министерства здравоохранения РФ и направляются для анализа общественному совету.

Мария Лавренюк отметила, что в текущем году по коэффициенту удовлетворенности населения медицинскими услугами отмечается положительная динамика:

«Так, в 2015 году по результатам анкетирования регион набрал 79 баллов. Через год число баллов достигло 86. Недавний анализ показал - в 2017 году показатель увеличился еще на 18 баллов и равняется 104 - это сумма средних баллов по больницам амбулаториям и стационарам. Таким образом, наш Приморский край перешел из «желтой» зоны в «зеленую» и занял более высокую рейтинговую ступень среди регионов России», - прокомментировала эксперт.

Что такое дискомфорт и как с ним бороться

Перейдя к детализированному анализу, эксперты департамента здравоохранения рассказали, что из пяти пунктов, заявленных в анкете, с существенным отрывом лидируют два: «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации» и «Удовлетворённость качеством оказания услуг».

По пункту «Открытость и доступность информации об организации» показатели также положительно увеличились с 9 до 15 баллов. Заслуживают внимания и детальной проработки мероприятия по критерию «Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения».

Действительно, комфортность условий - критерий проблемный, самые низкие баллы именно здесь. Это комплексное понятие, куда входит масса подпунктов. Например, доступная среда для пациентов с ограниченными возможностями.

«Не во всех медицинских организациях установлены пандусы и имеются спецстоянки со знаком «Парковка для инвалидов». Необходимо продумывать и такие удобства, как установка кнопки вызова персонала на входе в учреждение, указатели со специальным шрифтом для слабовидящих и бегущую строку для пациентов с ослабленным слухом и т.д.

Вот практичный пример. Заведующий одной из клиник пожаловался, что нехватка финансирования не позволяет больнице нанимать отдельного сотрудника для сопровождения людей с ограниченными возможностями. Но для этих целей не обязательно иметь отдельного сотрудника, такую функцию может исполнять и администратор поликлиники, и работник регистратуры. В силу того что сложных пациентов не так много, администратор вполне может помочь нуждающимся пациентам 2-3 раза в день, и дополнительных средств это не требует.

Экспедируя медицинские учреждения Приморского края, часто отмечаем отсутствие таких простых, но важных для комфорта человека вещей, как навигационные таблички внутри помещения, необходимых для ориентации внутри учреждения. Нетрудно, например, развесить указатели номеров кабинетов, названий отделений и т.д. Мы стараемся подсказать руководству больниц, как выйти из той или иной ситуации и без особых финансовых затрат. Искренне радует, что наши советы находят отклик и в дальнейшем принимаются к сведению», - рассказала Мария Лавренюк.

Еще один критерий, указанный в анкете, - «Время ожидания предоставления услуги» - также находится на невысоком уровне по балльной системе.

Несмотря на то что существует программа государственной гарантии, где целое приложение посвящено срокам ожидания оказания медицинской помощи, проблема очередей в медицинских учреждениях имеет место быть. В первую очередь, эксперты связывают это с дефицитом медперсонала.

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края Ольга Механцева выразила уверенность, что с помощью вводимого проекта «Бережливая поликлиника» и благодаря краевой «Программе развития здравохранения Приморского края» на 2013-2020 гг. в недалеком будущем проблема с очередями изменится в лучшую сторону.

Платные услуги навязывать запрещено

К сожалению, нередко медучреждения своим пациентам навязывают платные медицинские услуги. Что делать в такой ситуации?

«Недопустимо навязывание платных услуг, одновременно оказываемых гражданам, обратившимися за бесплатной медицинской помощью и иными услугами в сфере здравоохранения. При организации оказания платных медицинских услуг организации руководствуются Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». Если пациент сам выразил желание оплатить услугу, с ним заключается договор, производится оплата в кассу медицинской организации и услуга оказывается в то время и в том месте, где нет приема пациентов в рамках программы обязательного медицинского страхования», - рассказала Ольга Механцева.

Эксперты советуют: если предлагаемая возмездная услуга вам не нужна или она попадает в категорию бесплатных, а врач пытается ее вам навязать, ни в коем случае не подписывайте договор.

«При возникновении момента давления первое, что нужно сделать, это обратиться к вышестоящему руководству - главврачу или его заместителю либо во врачебную комиссию больницы. В рамках обращения пациент должен заявить о своих правах и требовать объяснить, на каких основаниях ему предлагают платную услугу. В случае выявления незаконных действий врача, необходимо требовать, чтобы медпомощь была оказана в рамках обязательного медицинского страхования», - прокомментировала Ольга Механцева.

Она напомнила о приказе Федерально фонда обязательного медицинского страхования от 11 мая 2016 года №88 «Об утверждении регламента взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания ему медицинской помощи».

Отметим, что на территории Приморского края работают две страховые медицинские организации- ООО СМО «Восточно-страховой Альянс» и ЗАО СГ «Спасские ворота-М». В этой связи при возникновении проблем пациент может обратиться в свою страховую компанию, телефон которой указан на обратной стороне медицинского полиса, или позвонить на горячую линию ГУ ТФОМС ПК по многоканальному федеральному номеру 8-800-100-12-88 или 8(423) 243-12-33.

Медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, застрахованным в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», а также лицам, имеющим право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах», при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования, документа, удостоверяющего личность.

Лицам, не имеющим вышеуказанные документы или имеющим документы, оформленные ненадлежащим образом, медпомощь оказывается только в экстренной и неотложной форме. В таких случаях плановая помощь может быть оказана на платной основе.

«На следующий год уровень ответственности главных врачей по устранению недостатков, выявленных в ходе анкетирования пациентов, существенно возрастает. Глава региона будет докладывать о результатах независимой оценки Заксобранию Приморского края. Это говорит о том, что все мы - от приморчан, учувствовавших в анкетировании, до представителей департамента здравоохранения края, делаем важную работу по повышению комфортности жизни в регионе», - отметила Мария Лавренюк.

Анна Мацовская.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.