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Приморцы могут бесплатно пройти эластографию
Акция, направленная на информирование приморцев о стоянии здоровья печени, стартовала в Приморье. С 10 октября по 2 ноября Центр вирусных гепатитов краевой клинической инфекционной больницы во Владивостоке приглашает жителей края пройти бесплатное обследование с помощью эластографии.
Главная цель акции - помочь тем, кто числится сегодня в краевом регистре пациентов с хроническим вирусным гепатитом и нуждается в проведении противовирусной терапии.
По словам главного врача краевой инфекционной больницы Оксаны Лакомкиной, процедура эластографии схожа с УЗИ-диагностикой и не занимает более 2030 минут.
«Обследование проводится без разрезов и проникновения внутрь брюшной полости. На одного пациента у врача уходит не более получаса. Процедура позволяет поставить более точный диагноз и уточнить степень фиброза печени», - отмечают специалисты.
В день в Центре вирусных гепатитов принимают от 10 до 15 пациентов. Главное условие - направление от лечащего врача в поликлинике по месту жительства.
«После получения направления в поликлинике пациенты могут обращаться к нам и записаться на эластографию в удобное для них время по тел. 89242630874», - сообщила Оксана Лакомкина.
Напомним, что в Приморском крае официально зарегистрированных больных с вирусным гепатитом С почти 11,5 тысячи человек.
«На самом деле их больше. Но дело в том, что, как правило, болезнь протекает бессимптомно, следовательно, многие не знают о том, что они больны. Не зря гепатит С называют “ласковым убийцей”. Люди узнают о своей болезни, когда у них уже диагностируется цирроз печени», - говорит главный инфекционист Приморья Анна Симакова.
Подготовил Иван КРЫШАН, по материалам интернет-СМИ.
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