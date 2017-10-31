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Приморцы могут бесплатно пройти эластографию

31 Октября 2017, 08:20 | Приморье

Акция, направленная на информирование приморцев о стоянии здоровья печени, стартовала в Приморье. С 10 октября по 2 ноября Центр вирусных гепатитов краевой клинической инфекционной больницы во Владивостоке приглашает жителей края пройти бесплатное обследование с помощью эластографии.

Главная цель акции - помочь тем, кто числится сегодня в краевом регистре пациентов с хроническим вирусным гепатитом и нуждается в проведении противовирусной терапии.

По словам главного врача краевой инфекционной больницы Оксаны Лакомкиной, процедура эластографии схожа с УЗИ­-диагностикой и не занимает более 20­30 минут.

«Обследование проводится без разрезов и проникновения внутрь брюшной полости. На одного пациента у врача уходит не более получаса. Процедура позволяет поставить более точный диагноз и уточнить степень фиброза печени», - отмечают специалисты.

В день в Центре вирусных гепатитов принимают от 10 до 15 пациентов. Главное условие - направление от лечащего врача в поликлинике по месту жительства.

«После получения направления в поликлинике пациенты могут обращаться к нам и записаться на эластографию в удобное для них время по тел. 8­924­263­08­74», - сообщила Оксана Лакомкина.

Напомним, что в Приморском крае официально зарегистрированных больных с вирусным гепатитом С почти 11,5 тысячи человек.

«На самом деле их больше. Но дело в том, что, как правило, болезнь протекает бессимптомно, следовательно, многие не знают о том, что они больны. Не зря гепатит С называют “ласковым убийцей”. Люди узнают о своей болезни, когда у них уже диагностируется цирроз печени», - говорит главный инфекционист Приморья Анна Симакова.

Подготовил Иван КРЫШАН, по материалам интернет-­СМИ.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2017.

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Теги: эластография  доступная медицина 



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